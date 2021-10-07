影／屁孩爆走目無法紀 把警察打到骨折、消防員眼縫5針

哪裡來的屁孩這麼兇？新北市三重區清晨發生交通事故，2名當事人年僅20歲，竟出拳把救護人員打到眼睛縫5針，現場2名員警見狀試圖制止，又被他們拳打腳踢、噴辣椒水打到骨折。直到支援警力再來6人，才壓制逮捕。

據了解，本案發生在今天清晨6時43分，警方和消防均獲報趕抵三重區環河南路與中央南路口處理汽、機車擦撞事故，現場只有1名機車騎士輕傷需要包紮，駕駛汽車的一方蔡姓、陳姓男子並未受傷。

2名救護人員幫騎士包紮完畢，準備護送傷者上車就醫時，20歲蔡姓和陳姓男子因為擋到救護車，認為駕駛救護車的葉姓消防員請他們讓路的說話口氣不好，竟無視警察在場，2人聯手衝過去攻擊葉姓消防員，打到眼鏡破裂割傷右眼下緣。

賴姓、洪姓2名警員見狀出手攔阻，2名男子絲毫無意罷手，轉而攻擊員警，甚至拿出辣椒水噴員警的臉。2名警察和1名消防隊員無力制服這2個大爆走的20歲年輕人，直到另6名快打警力獲報趕抵支援，8個警察才壓制逮捕2人。

最後，受傷的葉姓消防員就醫，眼角縫了5針，還須觀察是否影響視力。賴姓警員左手掌三掌骨骨折、臉部兩側紅腫，洪姓警員也因辣椒水灼傷導致雙眼紅腫。