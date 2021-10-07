南橫公路必經台南山區台84、台20線 國慶連假加強測速
國慶連續假期將至，台南玉井警分局將採交管及測速照相等措施因應，以維護轄區民眾及遊客的人車安全與交通順暢，尤其是相關重要聯外道路（台3線、台20線、台84線快速道路），編排勤務加強交通疏導，請民眾配合相關交管措施。
玉井分局表示，玉井大橋改建工程從2020年4月1日開工已逾1年半，因先前連續豪雨無法施工，其工程採原橋樑維持改道通行的半半施工方式，西向東行方向（新化往玉井方向）已竣工，目前施作東向西（新化往玉井方向）將4線道縮減為2線道，請用路人行經該路段時，依道路指示標誌減速慢行。
另南化聯通管目前在楠西區、玉井區台3線開挖，僅機慢車道可供雙向通行，尤其玉井區中山路沿線，車流較多易成壅塞，於假期當中玉井分局編排交通崗，疏導車輛循序通過。
警方指出，除了交管措施外，南橫公路（台20）連接台南玉井，經過高雄穿越玉山國家公園，抵達台東關山，2020 年1月13日重新開通後，吸引大批遊客行經玉井與南化轄區前往，國慶連假避免沿線道路車速過快導致交通事故，在台84、台20線等路段將不定時採機動攔查與測速照相等方式，加強管控駕駛人行車速度，避免超速釀禍。
玉井分局長林獻力表示，十月份是「全國交通安全宣導月」，基於維護交通安全與順暢的立場，必將全力做好轄內各重要路段之安全維護與交通疏導，呼籲民眾遵守行車秩序，行經村莊附近應放慢車速，注意有無老弱婦孺穿越馬路，共同維護良好的用路環境。
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