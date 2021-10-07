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紙本五倍券明開領使用 新莊警提醒：小心詐團新手法
紙本五倍券明日起開放領取，新北市警局新莊分局新莊分局配合政府轉運五倍券發放，規劃警力押車隨扈，並加強巡邏、防詐宣導等，確保民眾領券安全。
紙本五倍券明天即將開放民眾領取，各地區皆忙著將大量等同現金的五倍券運送至超商、郵局與藥妝店等通路，也因此請來警力來保護，以避免發生危險。
新莊警分局指出，昨晚深夜時分便已開始派遣警力到超商物流統倉中心，以警車押車沿途保護票券送到轉運中心，再分送到各個領取通路，總計搬運6百多箱五倍券，金額高達10餘億元
同樣蠢蠢欲動的還有詐騙集團，為了預防民眾遭騙，領取五倍券反成空歡喜一場，新莊警分局利用治安座談會、line群組等管道，
新莊警分局分局長林温柔亦提醒民眾，五倍券發放除了民眾引頸期盼，詐騙集團也摩拳擦掌，未來極可能出現新型詐騙方式，提醒民眾使用五倍券消費時，務必當心以免上當。
五倍券可能詐騙手法懶人包：
一、 假網路拍賣：以「協助預購」、「代辦五倍券」、「先匯款後收券」等名目，吸引老年人或外出不便者上當受騙。
二、 釣魚簡訊：以簡訊散發「資料申請不符 請驗證身分」的假訊息，並附上網址，吸引民眾點進連結遭受詐騙。
三、 解除分期付款：以「申請流程發生錯誤」、「快去ATM操作解除錯誤」等電話通知或訊息，引誘民眾操作ATM造成戶頭金額轉帳一空。
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