悠遊卡破損又沒帶手機 國中生硬著頭皮走進派出所求助

台北市一名國中男同學放學搭公車時，發現悠遊卡毀損無法使用，又沒有帶手機無法聯絡家人，情急之下走至派出所尋求協助，當時值班警員曾國瑄見他神情緊張、欲言又止，於是上前關心；曾員知悉事由後安撫他，並提供零錢讓他搭公車返家。男同學返家後，他的母親親自至派出所感謝警方暖心協助，更大讚警察姐姐人美心也美。

南港分局南港派出所警員曾國瑄日前在所內執勤，看見一名男同學在門外徘徊許久、怯生生地走入派出所，發覺有異遂主動詢問是否需要幫忙。

男同學說，正要搭公車回家，卻發現悠遊卡裂開無法使用，又忘記帶手機不知道怎麼辦，於是鼓起勇氣找警察幫忙；他表示，是第一次走入派出所，才特別緊張。

曾員立刻協助男同學打電話給家人，殊不知連撥3通電話都無人接聽，讓他又緊張了起來；所幸曾員細心安撫，主動拿出零錢指引他先搭公車回家，告訴他「不要擔心」，男同學才安心地去搭公車，最終順力返家。