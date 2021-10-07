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影／搭魷魚遊戲影集熱潮 瑞芳警火車站前玩123木頭人

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

交通部在10月推動「交通安全月」活動，新北市瑞芳警分局今天在瑞芳火車站前舉辦交通宣導快閃活動，安排警察大頭娃娃到場提升熱度，更搭上熱門影集「魷魚遊戲」123木頭人橋段，以行動劇提醒民眾路口如虎口，在路口開車「慢看停」，行人「停看聽」，保障彼此安全。

交通部為提升駕駛人重視路口行人路權及安全，養成良好行車習慣，去年首次辦理交通安全周活動，主題訂為「路口停看聽、行人優先行」，獲得廣大回響。今年將活動擴大為「交通安全月」，以「路口慢看停、行人停看聽」為宣導主軸，希望透過時間延長，影響更多國人交通安全觀念。

瑞芳警分局表示，分析交通事故發生地點近六成在路口，事故原因大多為行經路口未能停讓。近年路口死傷居高不下，為降低路口事故，交通安全月以「路口安全」為主題，呼籲駕駛人及行人「路口慢看停，行人停看聽」。

瑞芳分局今天在遊客眾多的瑞芳火車站前，舉辦交通宣導快閃活動。除了有可愛的警察大頭娃娃現身，民眾參與還可獲贈限量宣導品，增加樂趣。活動結束前，員警搭上熱門影集魷魚遊戲123木頭人橋段，表演行動劇宣導路口如虎口，提醒民眾更要停、看、聽保障安全。

瑞芳警分局表示，開車騎車到路口要慢看停，凡事不要太著急。行人過馬路前要停看聽，確認安全再向前行。為了維護行人安全，將針對瑞芳火車站、九份老街等觀光地點交通大執法，請民眾務必配合，遵守相關交通法規，避免荷包失血，並確保自己與他人的安全。

新北市瑞芳警分局今天在瑞芳火車站前舉辦交通宣導快閃活動，搭上熱門影集魷魚遊戲123木頭人橋段表演行動劇。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局今天在瑞芳火車站前舉辦交通宣導快閃活動，搭上熱門影集魷魚遊戲123木頭人橋段表演行動劇。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局今天在瑞芳火車站前舉辦交通宣導快閃活動，安排警察大頭娃娃到場提升熱度。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局今天在瑞芳火車站前舉辦交通宣導快閃活動，安排警察大頭娃娃到場提升熱度。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局今天在瑞芳火車站前舉辦交通宣導快閃活動，安排警察大頭娃娃到場提升熱度。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局今天在瑞芳火車站前舉辦交通宣導快閃活動，安排警察大頭娃娃到場提升熱度。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 火車站

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