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搶礁溪銀樓開槍打傷老闆後逃逸 歹徒今中午花蓮落網

載愛犬違規騎車被盤查 男子牽拖狗狗生病狂奔被逮

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警局鳳山分局忠孝所長陳宗靖、警員王璽崴巡邏時，見到通緝犯王姓男子載著愛犬違規騎車，攔查下王男先假意配合，後又撒謊說「狗有心臟病」等語，並趁警方不注意拔腿就跑，被警方制服。

警方表示，前天晚上8點多時，陳宗靖與王璽崴巡邏到光復路上時，發現王男（49歲）違規騎車便將他攔下，王男起初佯裝配合警方盤查，但他一下說「要載狗去看皮膚病」，一下又說「狗有心臟病」，企圖轉移警方注意力。

隨後王男眼見詭計得逞，說出「我先帶牠去看病啦」，就突然抱起狗拔腿就跑，陳宗靖與王員見狀立即分頭追趕，在學生時期有「短跑閃電俠」快跑稱號的王員還有「鐵人所長」綽號的陳宗靖前，王被追上逮捕。

據了解，王男因詐欺、妨害自由被判刑入監遭通緝，躲了10個多月。他辯稱因無力繳交18萬元罰金，才會想逃跑、胡言亂語及裝瘋賣傻。全案警詢後依詐欺、妨害自由通緝案移送高雄地檢署歸案。

身揹妨害自由及詐欺案件的王姓男子，因載著愛狗違規騎車被警方攔下盤查。記者邱奕能／翻攝
身揹妨害自由及詐欺案件的王姓男子，因載著愛狗違規騎車被警方攔下盤查。記者邱奕能／翻攝
身揹妨害自由及詐欺案件的王姓男子，因載著愛狗違規騎車被警方攔下盤查。記者邱奕能／翻攝
身揹妨害自由及詐欺案件的王姓男子，因載著愛狗違規騎車被警方攔下盤查。記者邱奕能／翻攝
身揹妨害自由及詐欺案件的王姓男子，因載著愛狗違規騎車被警方攔下盤查。記者邱奕能／翻攝
身揹妨害自由及詐欺案件的王姓男子，因載著愛狗違規騎車被警方攔下盤查。記者邱奕能／翻攝

通緝 心臟病 詐欺

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