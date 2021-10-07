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檢修停車塔出意外 資深維修員遭兩噸配重塊重擊頭部身亡

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

53歲黃男今天上午9時許在新北市新莊區思賢立體停車場檢修電梯時，疑被配重塊重砸頭部致重創，消防到場發現章男明顯死亡未送醫，後續交由檢警相驗，了解死因後將依法函送新北地檢署。

據了解，黃男是維修電梯人員，從業已有25年，與妻子結婚後育有三子，事故發生後家屬到場，說廠商通知他們黃男在上班時發生意外，他們沒有進入查看，但有看到照片，「整個（頭部）都變形了」，遺體送出後三個兒子在場輕喚「爸！上車了」，場面哀戚。

今天上午9時許，黃男與5名同事一同前往思賢立體停車場進行保養，檢查機械停車塔的纜線是否有問題，並針對損壞鋼索進行更換。

6人散開施工，一名工人要到最頂端，綁在機械停車格另一端的配重塊因槓桿原理下降，黃男恰好站在下降配重塊的井梯二樓一旁，不知為何探頭，被正在下降、重達兩噸的配重塊砸中致頭部重創，當場死亡。

工人聽聞聲響警覺出事，以無線電呼叫，惟黃男無人回應，跑到二樓查看才發現黃男頭部人已倒地無呼吸心跳，趕緊報案。

救護人員到場後發現黃男已明顯死亡，因此未送醫，警方目前仍在調查，報請檢方相驗後會依法處理。

新北市政府勞動檢查處主任秘書陳兆年指出，黃男所屬廠商是與交通局簽約，初步調查發現在檢修升降過程時未保持下方淨空，才會撞擊到下方黃男，撞擊力道巨大導致黃男當場死亡。

陳兆年說，為避免災害繼續擴大，勞檢處已要求施工廠商立即停止施工，若未來查出雇主未提供相當的防護設備、勞工未接受教育訓練等，廠商已涉及職業安全衛生法的刑事責任，將依法函送新北地檢署偵辦。

6名工人進入電梯塔內維修纜線，未料黃男因探頭被配重塊擊中頭部重創身亡。記者柯毓庭／攝影
6名工人進入電梯塔內維修纜線，未料黃男因探頭被配重塊擊中頭部重創身亡。記者柯毓庭／攝影
新北市勞檢處主任秘書陳兆年說明。記者柯毓庭／攝影
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黃男遺體送出時，三名兒子在場輕喚「爸！上車了」。記者柯毓庭／翻攝
黃男遺體送出時，三名兒子在場輕喚「爸！上車了」。記者柯毓庭／翻攝
黃男停好車後走進停車塔維修，未料因意外喪命。記者柯毓庭／翻攝
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電梯 停車場

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