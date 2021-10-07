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越籍情侶旅遊時手機不見了！台中警方協尋十分鐘就成功

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中一對越南籍情侶在休假日時相約出遊，結束後正準備要搭火車回到住處時，女子才發現手機遺落在剛剛來程的計程車上，兩人焦急的向火車站員警求助，在員警協助下，終於在不到10分鐘內連繫到運將找回手機，讓兩人的美好假期圓滿落幕。

台中市第三警分局立德派出所員警林其賢、羅挺維2日10時許在台中火車站值勤時，一對越南籍情侶慌慌張張的跑向他們，女孩子眼眶含著淚，焦急的向員警比手劃腳，嘴巴夾雜著凌亂的中文說著。經了解，這對越籍情侶想說疫情趨緩，想一解長時間沒見到面的相思之情，便趁著工廠休假的周末在台中來趟小旅行，結束後準備返回工作崗位，搭著計程車到台中火車站，女生一下車便驚覺自己手機遺落在車上，回過神時想追計程車卻來不及了，無助的他們一見到附近有員警在，便立刻上前尋求協助。

員警得知後，先安撫情侶兩人情緒，並不斷撥打遺失手機的號碼，同時也帶著他們回到派出所協助調閱監視器，幸好不到10分鐘就連繫上計程車司機，運將也很熱心地立即將手機送至派出所，見到手機失而復得的越籍女子也破涕而笑，頻頻向員警道謝，直呼「台灣警察好棒！」

警方提醒民眾，除了平時要保管好貴重物品外，搭乘計程車時可以隨手記錄下車牌號碼並告訴家人，不但可以預防意外的發生，也能在遺失物品時提供給員警方便尋找司機，讓東西更快物歸原主。

越籍情侶2日出外旅遊時遺失手機，在台中市第三警分局立德所的員警協助之下，花不到10分鐘就找回手機，讓他們直呼「台灣警察好棒！」圖／第三分局提供
越籍情侶2日出外旅遊時遺失手機，在台中市第三警分局立德所的員警協助之下，花不到10分鐘就找回手機，讓他們直呼「台灣警察好棒！」圖／第三分局提供

計程車 情侶 火車站

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