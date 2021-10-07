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基本工資連年調升無感？長期低薪才是勞工最深的痛

3個月內2次阻詐保住民眾148萬 歸功於民代助理「多嘴」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局7月份在安南區安和路段彰化銀行成功阻詐48萬元，昨天又在台南地區農會和順辦事處阻詐100萬元，3個月內阻詐兩次的幕後功臣今天曝光，原來是台南市議會副議長林炳利助理陳雅芳，兩度察覺鄉親神色異常，她說，僅是多嘴問一下，還好鄉親保住其畢生積蓄，「自己只是做應該做的事」。

個性熱心又親切的她說，現在的錢實在太難賺了，想到這些存款要存多久？如遭詐騙，就覺得心疼。她表示，7月份在彰化銀行和鄉親打招呼，發現對方不太對勁，她多嘴問一下，發現與她參與警方治安座談會提到詐騙老梗如出一轍，所以協助報警處理。

昨天下午2時，黃姓男子遭詐騙集團詐騙，已提領了現金100萬元，順道到副議長服務處坐，提及要把現金拿給別人，陳雅芳警覺到有異，懷疑黃男可能遭人詐騙，馬上通知和順派出所所長林祿迪，當天休假的所長據報，立即率同仁趕赴現場阻詐。

黃男說，日前接獲自稱檢察官來電，對方在電話中稱他之前有金錢糾紛必須分案處理，為釐清案情需要，且避免他淪為詐欺共犯，交待他至農會將其存款金額全數領出，再拿給對方。經警方解釋這是詐騙老梗，他才恍然大悟，保住100萬元現金。

台南市警三分局長朱信憲得知陳女3個月內協助阻詐兩次，親往副議長服務處致謝外，呼籲民眾如接獲來路不明的電話應謹記1聽、2掛、3求證，以免落入詐騙集團圈套，讓畢生積蓄付之東流。

副議長服務處助理陳雅芳懷疑黃男可能遭人詐騙，馬上通知和順派出所所長林祿迪，當天休假的所長據報，立即率同仁趕赴現場阻詐。記者邵心杰／翻攝
副議長服務處助理陳雅芳懷疑黃男可能遭人詐騙，馬上通知和順派出所所長林祿迪，當天休假的所長據報，立即率同仁趕赴現場阻詐。記者邵心杰／翻攝
黃姓男子昨天已提領了現金100萬元，順道到副議長服務處坐提及此事，助理陳雅芳警覺有異，協助報警處理。記者邵心杰／翻攝
黃姓男子昨天已提領了現金100萬元，順道到副議長服務處坐提及此事，助理陳雅芳警覺有異，協助報警處理。記者邵心杰／翻攝

詐騙集團 台南 彰化

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