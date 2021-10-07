悲傷重陽節…8旬翁沒領重陽金 里長親送驚見陳屍客廳
嘉義縣海區1名83歲老翁，近期沒去領重陽敬老禮金，葉姓里長昨天下午送去住處，才驚見他仰躺客廳椅子，嘴裡吐血已明顯死亡；檢警初步排除外力，嘉義地檢署今天進行相驗確認為自然死亡。里長推測，應死亡2天，「冥冥之中希望藉著送禮金，去協助處理後事」。
葉姓里長說，老翁的兒子住北部，平時自己住家中，也會出去種田做事，鄰居感覺他身體相當硬朗，不過近日有友人發現他身體有些水腫，還勸去看醫生。
里長指出，老翁因為沒依規定的時間去領重陽禮金3000元，才幫忙送過去，但昨下午1點半多在門口喊沒回應，推門進去驚見他仰躺客廳椅子，明顯死亡，旁邊電風扇還開著，懷疑當時洗完澡出來吹電風扇，卻突身體不適。
嘉縣朴子派出所警方獲報趕抵，聞到異味，排除外力介入，嘉義地檢署今上午相驗，發現老翁死因心肺衰竭、老邁及有慢性病，因是自然死亡；老翁兒子也從北部返家，對死因沒有意見，但相當哀戚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言