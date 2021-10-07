悲傷重陽節…8旬翁沒領重陽金 里長親送驚見陳屍客廳

嘉義縣海區1名83歲老翁，近期沒去領重陽敬老禮金，葉姓里長昨天下午送去住處，才驚見他仰躺客廳椅子，嘴裡吐血已明顯死亡；檢警初步排除外力，嘉義地檢署今天進行相驗確認為自然死亡。里長推測，應死亡2天，「冥冥之中希望藉著送禮金，去協助處理後事」。

葉姓里長說，老翁的兒子住北部，平時自己住家中，也會出去種田做事，鄰居感覺他身體相當硬朗，不過近日有友人發現他身體有些水腫，還勸去看醫生。

里長指出，老翁因為沒依規定的時間去領重陽禮金3000元，才幫忙送過去，但昨下午1點半多在門口喊沒回應，推門進去驚見他仰躺客廳椅子，明顯死亡，旁邊電風扇還開著，懷疑當時洗完澡出來吹電風扇，卻突身體不適。