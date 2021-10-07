影／這場婚禮一波多折 遇疫情延期、舉辦前準新人被撞

彰化縣一對10日即將舉行婚禮的準新郎陳男與新娘林女昨天站在輪胎行前，卻被失控休旅車撞上，陳男用身子護著妻子，車子直接撞上陳男讓他失去意識，他醒來看到身旁的妻子還拉著他的手「真的很慶幸兩人還活著」，他們還可以舉行婚禮。

陳男表示，昨天上午他和妻子開車到輪胎廠維修，兩人站在門口，他突聽到有尖銳的煞車聲，就看到車子撞上來，他本能的拉著妻子，用自己的身子擋在她前面，他被車子撞到倒栽蔥，立即失去意識。

陳先生說，等到醒來時，發現一旁的妻子還拉著他的手，才鬆了口氣，他左手肘開放性撕裂傷、骨頭斷裂，幸好妻子只有腳擦挫傷。

警方調查，莊姓男子昨天上午開車行經彰化市彰水路左轉線東路時，失控衝入線東路一家輪胎行，造成陳男與林女兩人受傷，莊男疑在路口號誌轉換時，搶左轉不慎撞到人，酒測值零，還在釐清肇事責任。

「謝謝老公，謝謝你當我的擋箭牌」陳男說妻子事後跟他這樣說，還要他「以後不要再做這種事了」（用肉身護住她），陳男苦笑說「婚禮新郎可能要坐輪椅進場了，新娘還可以漂亮的進場」。