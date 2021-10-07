高雄陸軍步校疑榴彈爆炸 2士兵遭波及受傷送醫

高雄鳳山區陸軍步兵訓練指揮部今天9點多時疑似發生榴彈傷人事件。20歲葉姓、黃姓男士兵在校內靶場整理砲彈時，突然因不明原因發生爆炸，1人右手手指撕裂傷、1人頭部外傷，2人還有輕微外傷，緊急由救護車送往國軍高雄總醫院後，2人生命跡象正常，正住院觀察中。至於事故發生原因有待釐清。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，已成立專案小組，將深入調查、釐清肇因。

教準部表示，所屬步訓部黃姓及葉姓訓員，執行步槍槍榴彈射擊前佈靶任務，因不明爆裂物，造成人員手部及頭部輕微撕裂傷。單位獲報後即將2人送國軍高雄總醫院治療，目前狀況穩定。