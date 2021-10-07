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高雄陸軍步校疑榴彈爆炸 2士兵遭波及受傷送醫

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高雄陸軍步校疑榴彈爆炸 2士兵遭波及受傷送醫

聯合報 / 記者邱奕能王昭月洪哲政／高雄即時報導

高雄鳳山區陸軍步兵訓練指揮部今天9點多時疑似發生榴彈傷人事件。20歲葉姓、黃姓男士兵在校內靶場整理砲彈時，突然因不明原因發生爆炸，1人右手手指撕裂傷、1人頭部外傷，2人還有輕微外傷，緊急由救護車送往國軍高雄總醫院後，2人生命跡象正常，正住院觀察中。至於事故發生原因有待釐清。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，已成立專案小組，將深入調查、釐清肇因。

教準部表示，所屬步訓部黃姓及葉姓訓員，執行步槍槍榴彈射擊前佈靶任務，因不明爆裂物，造成人員手部及頭部輕微撕裂傷。單位獲報後即將2人送國軍高雄總醫院治療，目前狀況穩定。

媒體報導，高雄陸軍步兵訓練指揮部7日上午進行槍榴彈射擊訓練，2名士官在前往靶位進行佈靶勤務時，在未攜帶任何危險物品下，走到靶位卻突然發生爆炸，造成兩人頭手受傷送醫，所幸傷勢輕微。軍方研判可能是踩到過去遺留下來的槍榴彈未爆彈。

高雄鳳山區陸軍步兵訓練指揮部，今天9點多時疑似發生榴彈傷人事件。圖擷自GoogleMaps
高雄鳳山區陸軍步兵訓練指揮部，今天9點多時疑似發生榴彈傷人事件。圖擷自GoogleMaps

國軍 救護車

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