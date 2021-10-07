澎湖八旬阿公騎電動代步車墜海 命危送醫
澎湖縣馬公市第三漁港魚市場今早發生落水案，85歲呂姓阿公騎著電動代步車墜海，消防局第一大隊、馬公分隊派遣人員前往救援。消防人員尋獲時呂阿公已經呈現呈現OHCA狀態（無呼吸心跳），救護人員將人送往衛福部澎湖醫院急救。
今天上午10點半左右，民眾發現一名長者騎著電動代步車落入第三漁港市場海域，急忙通報消防局前往搶救，另通報第十三巡防區、警察局及救難協會派員配合搜救。
澎湖消防局指出，消防人員抵達現場時，連人帶車墜入海中的溺者已沉入水底，消防局先派遣救生艇下水搜尋，隨後派遣4人潛水搜救；搜救人員在11點25分尋獲溺水者，並以長背板搬運上岸，經查落水者是今年85歲呂姓長者，家住望安鄉西坪村。呂阿公被救起時已經沒有呼吸心跳，馬公消防分隊將人送往衛生福利部澎湖醫院急救。
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