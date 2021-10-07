影／買菜大叔報遺失 警沿途調監視器 結果錢包在他身上
新北市淡水區日前有1名陳姓男子在菜市場買水果，卻找不到錢包付款。他焦急向派出所報案，2名警員陪著返回剛剛走過的地方，沿途尋找並調閱監視器，最後竟在隨身背包夾層裡找到。陳男頓時臉色泛紅發熱，沒幾秒後，3個人都笑了出來。
60歲陳男3日上午8時許在淡水區清水市場採購，結帳時找不到錢包付款，他慌慌張張走進淡水警分局中山路派出所聲稱錢包在菜市場遺失，因為裡面除了現金，還有身分證件、金融卡等物，擔心萬一遭竊或被扒，很麻煩。
值班警員儲瑾雯請他先冷靜想想，買菜過程走過的路線、曾經購物的店家和攤位。接著警員劉兆棋循著他走過的路線、最後停留的水果攤調閱監視器，發現陳男購物時，並無其他人靠近或接觸，也看不出錢包從身上掉落。
於是提醒他再次仔細檢查隨身背包、或回家再找找。不料他當場再次檢查包包，竟在隱密夾層內找到，其實根本沒有遺失。後來不良於行的陳男一直覺得很不好意思，離去之後又買了咖啡和葡萄，拄著拐杖返回派出所致意，感謝警方熱心協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言