影／買菜大叔報遺失 警沿途調監視器 結果錢包在他身上

新北市淡水區日前有1名陳姓男子在菜市場買水果，卻找不到錢包付款。他焦急向派出所報案，2名警員陪著返回剛剛走過的地方，沿途尋找並調閱監視器，最後竟在隨身背包夾層裡找到。陳男頓時臉色泛紅發熱，沒幾秒後，3個人都笑了出來。

60歲陳男3日上午8時許在淡水區清水市場採購，結帳時找不到錢包付款，他慌慌張張走進淡水警分局中山路派出所聲稱錢包在菜市場遺失，因為裡面除了現金，還有身分證件、金融卡等物，擔心萬一遭竊或被扒，很麻煩。

值班警員儲瑾雯請他先冷靜想想，買菜過程走過的路線、曾經購物的店家和攤位。接著警員劉兆棋循著他走過的路線、最後停留的水果攤調閱監視器，發現陳男購物時，並無其他人靠近或接觸，也看不出錢包從身上掉落。