農耕機具爛泥巴留道路 無人機電眼巡查揪兇

台南市今年為擴大農耕機具汙染道路稽查，並利用無人機執行空中巡稽查，今年前8月個月查獲20件道路汙染案件，較去年的30件減少33%，顯示收到成效，共多農友及代耕業者遵守規定。

台南市環保局長謝世傑表示，白河、東山、後壁、麻豆、下營等高密度農作區，過去不乏農耕機具完成田間作業後，未清理夾帶的軟泥即開上道路，造成路面滿是泥巴，曬乾後，車輛壓過就道路揚塵，也常發生騎士行經稍不注意「犁田」等事故。

環保局去年起即與農政單位、公所聯手，加強對15個高農作區的農友、代耕業者宣導；今年為擴大執行，除了稽查人員不定時稽查外，並利用無人機執行空中巡稽查，今年1至8月共查獲20件，但已較去年的30件減少，顯示收到成效。