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基隆1到9月共15人因車禍喪生 3名是行人 多發生在路口

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市今年1到9月共有15人因車禍死亡，其中3人為行人，占20%。交通部訂定10月為交通安全月，基隆市警方加強宣導行人交通安全觀念，呼籲行人行經路口「停、看、聽」，駕駛人行經路口「慢、看、停」。車輛行經斑馬線禮讓行人優先通行，行人遇到禮讓車輛揮手表達謝意，共同營造友善的用路空間。

基隆市警局交通隊表示，今年統計到9月底全市共有15人因車禍死亡，行人有3件。依地點分析顯示，交通事故主要發生在路口及周邊區域。

交通部訂定10月為交通安全月，希望透過一系列交通安全活動，提升民眾交通安全觀念與意識。今年主題為「路口安全」，提醒行人行經路口要「停、看、聽」，穿越道路停下先等候，左看右看注意來車，聆聽四周車輛來向。駕駛人行經路口要「慢、看、停」，接近路口減慢速度，擺頭察看左右人車，暫停禮讓行人先行。

交通隊員警5日下班交通尖峰時段，前往公車上及站牌附近，向搭乘公車及路過民眾宣導「汽機車轉彎或行經行人穿越道不暫停讓行人優先通行」、「闖紅燈」及「行人未依規定穿越道路，包括行人未依規定行走行人穿越道」等常見違反交通安全規則行為，希望大家遵守規定，維護彼此安全。

交通隊表示，行人行走時應靠邊行走，多穿亮色衣物，注意大型車輛視覺死角。穿越馬路時記得要走行人穿越道，不要低頭滑手機。駕駛人行經行人穿越道記得要禮讓行人優先通行，並保持3公尺以上的距離。切勿在「路口轉角或是行人穿越道上」違規停車，被警方取締事小，萬一發生事故得不償失。

基隆市警局交通隊員警在公車上及站牌附近，向搭乘公車及路過民眾宣導交通安全觀念。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局交通隊員警在公車上及站牌附近，向搭乘公車及路過民眾宣導交通安全觀念。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局交通隊員警在公車上及站牌附近，向搭乘公車及路過民眾宣導交通安全觀念。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局交通隊員警在公車上及站牌附近，向搭乘公車及路過民眾宣導交通安全觀念。記者邱瑞杰／翻攝

基隆

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