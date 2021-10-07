警連開9槍仍不停！高雄男違停拒檢 撞無辜騎士後肇逃

高雄市警局保安大隊迅雷中隊隊員，昨天深夜11時許，在自由路、重清路口發現一部深灰色轎車違規停車，上前攔查時對方卻加速逃逸，期間還撞上無辜行經的葉姓機車騎士，警方見狀連開9槍制止，對方仍往楠梓方向逃脫，目前左營分局與保大已組成專案小組，全力追緝。

警方表示，昨天迅雷中隊是執行治安重點巡邏勤務，於自由路與重清路口，攔查這部違規轉彎車輛時，該車駕駛見警方上前，就加速往自由路逃逸，過程還撞傷一名葉姓騎士。

葉姓騎士遭撞後被捲入車底，但駕駛沒有停車意思，反而打算碾過葉姓騎士逃逸，警方當場連開9槍制止，車輛中彈後仍未停車，繼續往楠梓方向逃逸。