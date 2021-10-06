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搜救犬也要考試 消防署連三天辦「IRO評量檢測」

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

內政部消防署今天起至8日借用高雄市消防局搜救犬馴養中心舉辦「110年度全國災害搜救犬IRO評量檢測」，消防署特種搜救隊表示，今年共有40隊分別來自官方及民間單位報名參加，共有入門、A級（中級）及B級（高級）三種評級，通過中級、高級認證犬隻即可成為正式搜救犬。

特種搜救隊表示，目前全台服勤的搜救犬共有29隻，但因犬隻每年有屆齡退役等情況，數量有所變動，去年台灣的國際搜救犬評量受疫情影響停止辦理，但各馴養搜救犬單位還是積極培訓所屬搜救犬，今年共有40隊團隊報名檢測，其中入門項目共有28隊，為分流分成3天舉辦。

全國災害搜救犬IRO評量檢測分成服從及搜索2個項目，不限狗種、體型，犬隻年齡從滿15個月至20個月不等，通過入門評量才能考正式搜救犬，其中中級評量的搜索項目規定，犬隻需在範圍超過1200平方公尺面積、垂直向上離地2公尺室內及室外、瓦礫堆中，限時20分鐘找出2名受困民眾。

有領犬員指出，搜救犬必須有好奇心、貪吃、愛玩同時具有一定的穩定性，領犬員高健泰已正式當領犬員4年，今天帶狗狗DUFFY來進行入門考試，高健泰說，他從DUFFY3個月大訓練至今已快5歲，今天搜索項目測量結果不錯，DUFFY尋找的慾望、反應，及找到受困民眾後的吠叫時間都很穩定。

消防署副署長李永福表示，世界銀行公布的資料顯示，台灣位處天然災害高風險地區，我國搜救犬這幾年在重大災害現場執行搜救任務時，都能以靈活、敏捷的表現搜尋出寶貴的生命，是救難人員的好伙伴，消防署將持續推動及整合災害搜救犬的培訓工作，將台灣打造成亞洲區搜救犬馴養技術交流平台。

「全國災害搜救犬IRO評量檢測」其中服從項目規定，犬隻需在帳棚下待命，等領犬員前往牽繩才能有下一步動作。記者陳玫伶／攝影
「全國災害搜救犬IRO評量檢測」其中服從項目規定，犬隻需在帳棚下待命，等領犬員前往牽繩才能有下一步動作。記者陳玫伶／攝影
「全國災害搜救犬IRO評量檢測」其中中級搜索項目規定，犬隻須在範圍超過1200平方公尺室內、外瓦礫堆中，限時20分鐘找出2名受困民眾。記者陳玫伶／攝影
「全國災害搜救犬IRO評量檢測」其中中級搜索項目規定，犬隻須在範圍超過1200平方公尺室內、外瓦礫堆中，限時20分鐘找出2名受困民眾。記者陳玫伶／攝影
「全國災害搜救犬IRO評量檢測」其中中級搜索項目規定，犬隻須在範圍超過1200平方公尺室內、外瓦礫堆中，限時20分鐘找出2名受困民眾。記者陳玫伶／攝影
「全國災害搜救犬IRO評量檢測」其中中級搜索項目規定，犬隻須在範圍超過1200平方公尺室內、外瓦礫堆中，限時20分鐘找出2名受困民眾。記者陳玫伶／攝影
領犬員高健泰今天帶狗狗DUFFY來進行搜救犬入門評量檢測，對DUFFY的表現表達肯定。記者陳玫伶／攝影
領犬員高健泰今天帶狗狗DUFFY來進行搜救犬入門評量檢測，對DUFFY的表現表達肯定。記者陳玫伶／攝影
內政部消防署今天起連三天在高雄高雄市消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」。記者陳玫伶／攝影
內政部消防署今天起連三天在高雄高雄市消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」。記者陳玫伶／攝影

搜救犬 疫情

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