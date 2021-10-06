搜救犬也要考試 消防署連三天辦「IRO評量檢測」

內政部消防署今天起至8日借用高雄市消防局搜救犬馴養中心舉辦「110年度全國災害搜救犬IRO評量檢測」，消防署特種搜救隊表示，今年共有40隊分別來自官方及民間單位報名參加，共有入門、A級（中級）及B級（高級）三種評級，通過中級、高級認證犬隻即可成為正式搜救犬。

特種搜救隊表示，目前全台服勤的搜救犬共有29隻，但因犬隻每年有屆齡退役等情況，數量有所變動，去年台灣的國際搜救犬評量受疫情影響停止辦理，但各馴養搜救犬單位還是積極培訓所屬搜救犬，今年共有40隊團隊報名檢測，其中入門項目共有28隊，為分流分成3天舉辦。

全國災害搜救犬IRO評量檢測分成服從及搜索2個項目，不限狗種、體型，犬隻年齡從滿15個月至20個月不等，通過入門評量才能考正式搜救犬，其中中級評量的搜索項目規定，犬隻需在範圍超過1200平方公尺面積、垂直向上離地2公尺室內及室外、瓦礫堆中，限時20分鐘找出2名受困民眾。

有領犬員指出，搜救犬必須有好奇心、貪吃、愛玩同時具有一定的穩定性，領犬員高健泰已正式當領犬員4年，今天帶狗狗DUFFY來進行入門考試，高健泰說，他從DUFFY3個月大訓練至今已快5歲，今天搜索項目測量結果不錯，DUFFY尋找的慾望、反應，及找到受困民眾後的吠叫時間都很穩定。