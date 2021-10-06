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影／漁船捕白帶魚陷入火海！起火點在機艙 5人跳海逃生

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市金山區磺港籍漁船「登添財號」出海捕白帶魚，今天下午在海上疑機艙起火，不久陷入火海，船上5人跳船後被友船救起。基隆、淡水海巡隊巡防艇趕往現場，射水控制火勢，起火原因待調查釐清。

海巡署第2（北基）巡防區指揮部今天下午3點17分接獲通報，登添財漁船在新北市石門區草里近岸海域火燒船，立即調派艦隊分署基隆巡隊PP-10033艇、PP-3555艇及淡水海巡隊PP-10070艇前往救援。

巡防艇抵達現場前，登添財漁船船長及4名船員跳海求生，並由附近作業漁船救起，載返磺港漁港。5人均未受傷，婉拒送醫。

登添財漁船起火燃燒的位置在石門區草里漁港東北方0.6浬，基隆海巡隊10033艇3點46分抵達時，漁船火勢猛烈，立即噴水滅火，4點多初步控制火勢。

基隆海巡隊表示，為民服務、急難救助是海巡署主要任務，如接獲報案必發揮最大動員能量，力求確保人民生命財產安全。民眾如發現海上遭遇危難時，可立即撥118海巡服務專線報案求援。

北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸海面下午發生火燒船事件，船上5人被友船救起，基隆海巡隊巡防艇抵達後噴水滅火。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 基隆

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