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嘉義縣79歲翁昏迷摩鐵不治 同房婦人：約來剪頭髮

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嘉義縣79歲翁昏迷摩鐵不治 同房婦人：約來剪頭髮

聯合報 / 記者林伯驊莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣一名老翁與1名婦人去某汽車旅館，不料在房內昏倒，消防局趕抵時已失去呼吸心跳，送醫後仍不治。情境示意圖。圖／pexels
嘉義縣一名老翁與1名婦人去某汽車旅館，不料在房內昏倒，消防局趕抵時已失去呼吸心跳，送醫後仍不治。情境示意圖。圖／pexels

嘉義縣79歲張姓老翁昨天下午與1名婦人去某汽車旅館，不料他於房內昏倒，縣消防局獲報趕抵時已失去呼吸心跳，送醫後仍不治，嘉義地檢署今天相驗，確認張沒有外傷，排除外力介入，將抽血檢查是否有毒藥物反應；婦人透露，兩人相約來剪頭髮，警方也於地板發現有些許剪掉的頭髮。

據了解，張姓老翁的家屬僅知情他與婦人認識10幾年的朋友，但是否知道去汽車旅館及目的，都不願再向警方多做表示；婦人說，兩人是相約來剪頭髮，沒想到老翁突然身體不適陷入昏迷，才趕緊報案。

警方勘查，兩人待的汽車旅館房間內，地面上確實有些許剪掉的頭髮，沒有違禁品，也沒打鬥、做其他事情的特別跡象，初步排除有外力介入。

據指出，警消約昨天下午將近6點獲報，趕抵汽車旅館後，張姓老翁身上衣服完整，躺在床上，無明顯傷勢，檢察官今下午2點多相驗，家屬沒表示他有慢性疾病或其他健康情形，沒有要對婦人提告，僅想趕緊處理後續事宜，不過雖不解剖，法醫仍將抽取老翁血液化驗，深入釐清死因。

汽車旅館 嘉義

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