外籍博士生筆電遭竊 辛苦撰寫論文險遺失

31歲的中央大學越南籍陳姓博士生，日前發現放在租屋處筆電及現金遭竊，中壢警分局立即成立專案小組，蒐集相關事證後，鎖定42歲的李姓嫌犯，向桃園地方法院檢察署申請拘票，於昨天22時許在平鎮區將李嫌緝捕歸案，並順利將筆電及現金找回，全案依竊盜罪偵辦。

陳生說，筆電裡有辛苦撰寫的期刊及論文，差點化為泡沫 ，真的不敢想像不見了該怎麼辦，失而復得筆電及2萬元現金，讓陳生相當感謝警方協助

據了解，李嫌本身是汽車製造員，稱其最近需要開刀，才隨機犯案，剛好讓他碰上陳生的窗戶沒鎖緊，因此就竊走筆電及2萬元現金。