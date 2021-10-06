海關緝毒訓練犬溜走逛校園 迷途暨大一夜驚魂
南投縣埔里楊姓女子昨天帶愛犬Fish到暨大校園溜達，Fish竟一溜煙翹離跑去探索校園，這也讓楊急壞了，趕忙向校方求助，校長武東星獲悉立刻動員公告協尋，在師生及鎮民協助下，歷經一夜，今順利尋獲，楊感謝直呼「這小鎮好有人情味！」
國立暨南國際大學指出，昨天傍晚5時許，楊女急忙跑進校內行政大樓，武校長剛好要下班，楊緊張向他反映「狗在校內不見了」，武得知後，當機立斷確認有犬隻為黑色拉布拉多犬，戴紅色項圈並懸掛有「海關」字樣犬牌，動員公告協尋。
而該校秘書室在接獲指示後，迅速協助發佈訊息，透過校內教職員、動保社、登山社協助，並在暨大FB粉絲專頁與IG，也在地方社團「埔里人」發布協尋訊息，同時安撫尋犬至深夜的楊女，表示會持續關注校內狀況，讓她先返家休息等候。
暨大表示，協尋消息被師生及民眾熱心轉載，今上午8時許，教政系和電機系2位教授行經香楠步道發現有黑狗，比對特徵是失蹤的Fish，而牠身上有些微受傷，且受到驚嚇，當下立刻通報校方及失主，結束了Fish在暨大校園的走失驚魂記。
楊女得知校方找到Fish，開心重返校園接牠，她表示，Fish是訓練中的海關緝毒犬，當時為讓牠在草原活動才鬆開繫繩，未料卻失蹤，後來可能被車輛擦撞而輕微受傷，嚇到躲起來，感謝大家暖心協尋，也讓她感受到「埔里小鎮好有人情味！」
對此，暨大也感謝各界協助圓滿完成尋犬任務，但校方也提醒，暨大雖開放且歡迎民眾踏青或進行各項戶外活動，但校內訂有「犬貓管理要點」，校外犬貓入校需配戴狂犬病預防注射登記頸牌、頸圈等其他可供識別之標記，並由飼主伴同。
此外，依其體型及種類，進行口罩、鏈繩、箱籠等適當防護措施，符合相關要點規定才可進入校園，而在校內不可放任所飼養的犬、貓任意遊蕩，因此飼主帶寵物在校園參觀溜達時，請別忘了使用繫繩，以確保犬貓的活動範圍與安全。
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