前有苗圃、後有公園 暖暖消防分隊新廳舍兼負重責大任

基隆市消防局今天舉辦暖暖消防分隊新建廳舍落成典禮，基隆市長林右昌說，新的消防分隊不只是單純的隊部，因為後方是暖暖運動公園，前方是暖東苗圃，興建設計的時候已全考慮進去，周邊地區萬一有災害發生的時候，隊部與兩地結合，也可成為避難場所和災民集合地點。

消防局表示，暖暖消防分隊新廳舍位在東碇路，對面是暖東苗圃入口，是棟4層鋼筋混凝土建築。工程總經費1億1281萬多元，其中內政部消防署補助7963萬多元，市府編列3317萬多元。廳舍採斜屋頂設計，融入當地山勢條件。建築物以鮮明的紅色屋頂與灰色主體對比，展現消防建築物強烈的存在感，更易使民眾感受到消防據點存在產生安心感。

暖暖消防分隊4樓有設防災倉庫，可利用暖暖吊橋天橋當通道，將防災物資運送到暖東苗圃防災公園。當發生重大災害時，隊部也可結合暖暖運動公園，轉化成民眾緊急避難收容場所，或是作為救災行動前進據點。

消防局救災遙控無人機控制中心也將設在暖暖消防分隊4樓，隊部屋頂上方設計平台結構，未來將是消防人員進行吊索、吊掛等等訓練的場所。

林右昌和消防署長蕭煥章、基隆市議會議長蔡旺璉和多名議員等來賓，下午1點到暖暖消防分隊參加落成典禮。林右昌感謝消防署經費支持，加上前一屆和這一屆的議會支持，才能完成這項建設。