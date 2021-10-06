照服員送的餐一晚沒動 鄰居及時發現報警破門救獨老

高雄市楠梓區86歲唐姓婦人獨自居住在吉昌街家中，照服員每天定時會送三餐放在門外，鄰居昨天上午發現照服員前一天送的餐點沒有被動過，擔心唐婦在家中發生意外，緊急請警方到場協助。員警請鎖匠到場幫忙開鎖後，發現唐婦虛弱躺在床上、無法言語，幸送醫檢查後無大礙。

鄰居向警方表示，唐婦平時會在下午時分在住家外與鄰居話家常，但昨天上午經過唐婦家外，發現居服員前一天送的餐點還放在唐婦家門口，沒有動過，因唐婦有心臟疾病、糖尿病等慢性病，擔心她在家中發生意外，趕緊打電話請員警到場協助。

楠梓警分局安排巡邏員警迅速到場，在外呼喊唐婦，但都沒有任何聲響回應，看唐婦鞋子還在，決定請鎖匠開鎖，並請里長到場，一開鎖警方進屋喊著「阿嬤！阿嬤你還好嗎？」發現唐婦氣息微弱躺在床上無法回答，立即請救護車將唐婦送醫。