照服員送的餐一晚沒動 鄰居及時發現報警破門救獨老
高雄市楠梓區86歲唐姓婦人獨自居住在吉昌街家中，照服員每天定時會送三餐放在門外，鄰居昨天上午發現照服員前一天送的餐點沒有被動過，擔心唐婦在家中發生意外，緊急請警方到場協助。員警請鎖匠到場幫忙開鎖後，發現唐婦虛弱躺在床上、無法言語，幸送醫檢查後無大礙。
鄰居向警方表示，唐婦平時會在下午時分在住家外與鄰居話家常，但昨天上午經過唐婦家外，發現居服員前一天送的餐點還放在唐婦家門口，沒有動過，因唐婦有心臟疾病、糖尿病等慢性病，擔心她在家中發生意外，趕緊打電話請員警到場協助。
楠梓警分局安排巡邏員警迅速到場，在外呼喊唐婦，但都沒有任何聲響回應，看唐婦鞋子還在，決定請鎖匠開鎖，並請里長到場，一開鎖警方進屋喊著「阿嬤！阿嬤你還好嗎？」發現唐婦氣息微弱躺在床上無法回答，立即請救護車將唐婦送醫。
幸救護人員初步檢查，沒有生命危險，只是身體虛弱須送醫做進一步檢查，警方後續聯繫唐婦家屬到醫院探視，提醒家屬可將年長獨居者姓名及聯絡電話告知鄰居或里鄰長，當意外發生時，可立即聯絡家屬，讓獨居長者需要求助時不會驚慌失措，如有緊急狀況，可立即撥打110、119請求協助。
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