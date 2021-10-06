等紅燈越線陷死角！ 桃園女騎士遭水泥車追撞壓斷腿

桃園市蘆竹區一名女機車騎士昨晚在路口停等紅燈，因越線陷入後方水泥預拌車視線死角，綠燈亮後連人帶車遭追撞倒地，女子右小腿更被車輪壓斷，所幸經送醫後並無大礙；警方指出，雙方經酒測值為0，相關肇事責任正在調查釐清。

蘆竹分局初步調閱監視畫面指出，梁姓女子（43歲）昨天晚上6時許欲在新南路一段與南崁路口停等紅燈，跨越雙黃線由左側繞過前方水泥預拌車，超越停止線停在水泥車左前方，疑似進入王姓男駕駛（64歲）的視線死角。

警方初步調查，王男於綠燈起步時，未注意到梁女就在前方，將她連人帶車撞倒在地；梁女右腿遭車輪壓傷，脛骨骨折，經送醫急救後，目前已無大礙，由於雙方酒測值皆為0，相關肇事責任正由蘆竹交通分隊調查釐清。