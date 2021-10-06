全國搜救犬IRO評量認證 通過可立即投入災害搶救

為提升國內災害搜救犬水準，消防署自10月6日至8日，一連三天在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。

消防署指出，根據世界銀行公布的資料顯示，台灣位處全世界天然災害高風險地區，近年來國內搜救犬在重大災害現場執行搜救任務時，都能以靈活、敏捷的表現成功搜尋出寶貴的生命，發揮最大的效能，是救難人員的好伙伴。

為持續提升我國災害搜救犬水準，並整合消防機關、民間救難團體及育犬機構的搜救犬，有效執行國內外重大災害搜救任務，自10月6日至8日，一連三天在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO（International Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織簡稱IRO）評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測。