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全國搜救犬IRO評量認證 通過可立即投入災害搶救

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

為提升國內災害搜救犬水準，消防署自10月6日至8日，一連三天在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。

消防署指出，根據世界銀行公布的資料顯示，台灣位處全世界天然災害高風險地區，近年來國內搜救犬在重大災害現場執行搜救任務時，都能以靈活、敏捷的表現成功搜尋出寶貴的生命，發揮最大的效能，是救難人員的好伙伴。

為持續提升我國災害搜救犬水準，並整合消防機關、民間救難團體及育犬機構的搜救犬，有效執行國內外重大災害搜救任務，自10月6日至8日，一連三天在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO（International Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織簡稱IRO）評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測。

消防署表示，這次評量採用IRO評量基準，通過A級(中級)及B級(高級)評量認證的犬隻即可成為正式搜救犬，能立即調用投入災害搶救的行列，強化人命搜救效能。消防署將持續推動及整合災害搜救犬的培訓工作，並定期辦理搜救犬評量檢測及研習，將台灣打造為亞洲區搜救犬馴養技術交流平台，以全面提升災害搜救犬救災能力

消防署自10月6日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。圖／消防署提供
消防署自10月6日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。圖／消防署提供
消防署自10月6日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。圖／消防署提供
消防署自10月6日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。圖／消防署提供
消防署自10月6日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。圖／消防署提供
消防署自10月6日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。圖／消防署提供
消防署自10月6日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。圖／消防署提供
消防署自10月6日至8日在高雄市政府消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO評量檢測」，共有來自全國包括官方及民間共40支犬隊報名參加。圖／消防署提供

搜救犬 高雄市

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