1歲嬰器捐大愛遺人間 父親悲吐真相：保母餵蘿蔔糕噎死

一歲嬰兒大愛器捐，救了兩位小妹妹，免受終身洗腎之苦。情境示意圖。圖／Ingimage

一歲嬰兒大愛器捐，救了兩位小妹妹，免受終身洗腎之苦。昨天新聞一出，卻有網友酸言酸語指出，父母不好好照顧嬰兒才這樣。器捐嬰兒的父親在網路發文指出，那些推文偷酸的，希望你家人以後身體都健康，安安是去年被粗心保母餵食蘿蔔糕噎到，缺氧腦死的。

台北榮總團隊昨天公布，完成一名年僅1歲3個月、9.8公斤的幼兒器捐雙腎移植手術，共有20名醫護投入歷時18小時馬拉松手術，創下國內最低體重的大愛器捐，並將兩顆腎臟分別植入的新紀錄。受贈者4歲李小妹妹，以及9歲許小妹妹免於終身洗腎之苦。

器捐男嬰的父親6日凌晨12點在PTT上表示，新聞中的1歲男童就是自己的兒子「安安」，「那些在推文偷酸的，希望你跟你家人以後身體都健健康康，不會有需要別人幫助的時候」，他說，安安是去年被粗心保母餵食蘿蔔糕噎到缺氧腦死的。

安安父親說，若他和老婆沒有下捐贈器官的決定，安安還會陪伴在兩人身邊，「但會是一個躺著無法動彈，無法自主呼吸，沒有感覺沒有明天的小孩」，他們知道，這不會是安安想要的人生，因此下了決定，將器官捐贈出去。

安安父親表示，安安捐贈器官的新聞出現在老婆的臉書上，老婆忍不住淚水終於潰堤， 也希望接受器官捐贈的2名女童能夠好好把握得來不易的奇蹟，期盼她們能夠順利長大。文末，他向寶貝兒子喊話，「安安，爸爸跟媽媽都很想你，你是最棒的孩子。」