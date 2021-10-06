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慰勉新港砍人案有功人員 翁章梁：嘉義縣警方不容挑釁

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣新港奉天宮前10月3日中午發生北部遊客遭持刀砍傷案件，縣警局組成專案小組下午4時許以車追人在布袋鎮捉獲陳、張等嫌迅速破案，縣長翁章梁今天下午前往民雄分局慰勉有功人員，重申「嘉縣警方不容挑釁」。

嘉義縣新港奉天宮前10月3日傳出有北部迎香客遭砍傷，案發後警察局立即召集民雄分局、刑警大隊等單位組成專案小組，依車牌辨識系統在布袋鎮逮捕19歲張姓、陳姓及21歲張姓嫌犯，3人遭地檢署聲請羈押獲准對方坦承因賭債南下犯案，全案依殺人未遂罪偵辦。

翁章梁今天下午由縣警察局長廖訓誠陪同至民雄分局慰問同仁辛勞，對於警方通力合作迅速破案，予以高度肯定，針對近日台灣社會頻發社會案件，如屏東挖眼案，翁表示應從犯罪源頭著手，盡量讓犯罪的人不犯罪，完善社會尤其時青少年輔導系統。

翁章梁說，「剛有狀況的時候，教育系統要能處理」，才能防止他（青少年）越走越深，如果已經到犯罪的行為，則要靠警方強制打擊的能力，壓制犯罪者的「蠢蠢欲動」。

嘉義縣近年見警率提升，翁章梁也敦促縣警局掌持最大原則，「最快速度偵破」，翁說，警察局維持社會秩序，任何在嘉義縣的犯罪行為就是對警方的挑釁行為，「嘉義縣的警方不容挑釁」，廖訓誠呼籲嘉義縣所轄不容許滋事違法行為發生，任何不法犯行，就是對警察公權力的挑戰，絕對速辦嚴查到底，警方將持續致力維護社會治安、保護轄區民眾安居樂業。

嘉義縣新港奉天宮前10月3日發生砍案，民雄分局警方迅速偵破，縣長翁章梁(著白衣者)今天下午至民雄分局頒發慰問獎金，慰勉有功人員。 圖/民雄分局提供
嘉義縣新港奉天宮前10月3日發生砍案，民雄分局警方迅速偵破，縣長翁章梁(著白衣者)今天下午至民雄分局頒發慰問獎金，慰勉有功人員。 圖/民雄分局提供

嘉義縣新港奉天宮前10月3日發生砍案，民雄分局警方迅速偵破，縣長翁章梁(著白衣者)今天下午至民雄分局頒發慰問獎金，慰勉有功人員。 圖/民雄分局提供
嘉義縣新港奉天宮前10月3日發生砍案，民雄分局警方迅速偵破，縣長翁章梁(著白衣者)今天下午至民雄分局頒發慰問獎金，慰勉有功人員。 圖/民雄分局提供

嘉義縣新港奉天宮前10月3日發生砍案，民雄分局警方迅速偵破，縣長翁章梁(著白衣者)今天下午至民雄分局頒發慰問獎金，慰勉有功人員。 圖/民雄分局提供
嘉義縣新港奉天宮前10月3日發生砍案，民雄分局警方迅速偵破，縣長翁章梁(著白衣者)今天下午至民雄分局頒發慰問獎金，慰勉有功人員。 圖/民雄分局提供

嘉義 警察 翁章梁

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