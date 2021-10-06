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抽絲剝繭追真實足跡 新北女警王芷柔獲防疫楷模

中央社 / 新北6日電

新北市女警王芷柔發揮細膩特質，從COVID-19確診者不願吐實的足跡中抽絲剝繭，交叉比對監視器畫面等，成功突破對方心防，匡列「特殊交友圈」5人，今天獲新北防疫楷模獎表揚。

新北市長侯友宜今天下午到板橋區的新北市政府警察局參加局務會報，會中頒發28名新北防疫楷模、8名忠勤、忠勇事蹟及12名升職官警。

侯友宜說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，警方不但要維護治安，更投入大量警力協助疫調，深深感謝，也期許每一位員警都要秉持「治安無空窗、防疫不鬆手」的精神，繼續為所有市民服務。

獲表揚的新北防疫楷模中，新莊警分局偵查隊女警王芷柔面對一名「特殊交友圈」確診者不願吐實足跡，以偵辦重大刑案規格進行追蹤管制，除調閱監視器畫面，比對手機通聯紀錄、實聯制簡訊，並利用偵詢技巧突破這名確診者心防，建議匡列特殊交往關係的網友多達5人。

新店警分局偵查隊偵查佐賴明立不眠不休調閱監視器比對分析，揪出亂發女子假染疫訊息傳單的「煙火哥」邱姓男子真實身分送辦，避免繼續造成民眾恐慌。

侯友宜今天也為12名升職官警授階，包含5名晉升三線一的督察、專員及4名晉升二線四星的專員，以及3名晉升二線三的偵查隊長、專員職務。

侯友宜說，警察升職相當不容易，每一階段都必須花費5至10年的時光，除恭喜每一位升職官警，也希望大家都能秉持信念，盡警察應有本分。

他並提到，這次縣市總體競爭力調查結果出爐，新北市在治安項目上勇奪第一，這些忠勤忠勇、為民服務的官警，都是發揮菩薩心，在執勤中冒險犯難救人，獲得市民的肯定。

侯友宜 警察 新北

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