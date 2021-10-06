治安又奪冠 侯友宜頒獎鼓勵新北警防疫階模

2021年《遠見》縣市總體競爭力評比日前出爐，治安項目部分，防疫總動員的新北市，因「犯罪人口率」大幅降低，在治安指標項目奪下榜首，新北市長侯友宜今天表示，「治安是長久，沒有永遠勝利的」，針對新北市於縣市總體競爭力在治安項目奪冠，侯友宜表示，功勞是屬於新北市每一位警察，期許持續努力，以市民的需求為目標，一起攜手打拼，讓新北市更美好。

縣市總體競爭力調查結果出爐，新北市在治安項目上勇奪第一，讓刑警出身、曾任警政署長和刑事局局長的市長侯友宜備感榮耀，今天下午出席新北市警局10月分局務會報，會中頒發28名新北防疫楷模、8名忠勤、忠勇事蹟及12名升職官警，侯友宜表示，疫情期間，新北市警局不但要維護治安，更義無反顧投入大量警力協助疫調，將疫情穩定甚至消滅，新北市在第一線的每位警察都功不可沒，對28名全心付出的防疫楷模員警，他深深感謝，也期許大家要秉持「治安無空窗、防疫不鬆手」的精神，繼續替所有市民服務。

市警局指出，新莊警分局偵查隊女警王芷柔發揮女性辦案纖細溫柔特質，面對一名「特殊交友圈」確診者，儘管對方堅不吐實，她以「偵辦重大刑案規格」進行追蹤管制，親自到現場調閱監視器分析，更比對「手機通聯」及「實聯制簡訊」紀錄，發現與確診案主口述並不吻合，利用偵詢技巧，「鍥而不捨」追查出案主真實足跡，逐一戳破謊言，最終突破心防，供出是透過「網路交友」與多名網友親密接觸，成功找出案主在新北市轄內足跡及接觸對象，建議匡列特殊交往關係的網友多達5人，有效防堵疫情擴散。

新店警分局偵查隊偵查佐賴明立在疫情期間，偵辦暱稱「煙火哥」的邱姓男子，散發女子假染疫訊息傳單，因傳單內容未經證實疫情訊息，涉誣指他人為確診人口，更直接登載他人身分證字號、手機號碼等個資，造成民眾恐慌，經過賴員不眠不休調閱監視器比對分析，順利查獲這名「煙火哥」，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，法院裁定羈押，讓新店居民安心許多。