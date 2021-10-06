治安又奪冠 侯友宜頒獎鼓勵新北警防疫階模
2021年《遠見》縣市總體競爭力評比日前出爐，治安項目部分，防疫總動員的新北市，因「犯罪人口率」大幅降低，在治安指標項目奪下榜首，新北市長侯友宜今天表示，「治安是長久，沒有永遠勝利的」，針對新北市於縣市總體競爭力在治安項目奪冠，侯友宜表示，功勞是屬於新北市每一位警察，期許持續努力，以市民的需求為目標，一起攜手打拼，讓新北市更美好。
縣市總體競爭力調查結果出爐，新北市在治安項目上勇奪第一，讓刑警出身、曾任警政署長和刑事局局長的市長侯友宜備感榮耀，今天下午出席新北市警局10月分局務會報，會中頒發28名新北防疫楷模、8名忠勤、忠勇事蹟及12名升職官警，侯友宜表示，疫情期間，新北市警局不但要維護治安，更義無反顧投入大量警力協助疫調，將疫情穩定甚至消滅，新北市在第一線的每位警察都功不可沒，對28名全心付出的防疫楷模員警，他深深感謝，也期許大家要秉持「治安無空窗、防疫不鬆手」的精神，繼續替所有市民服務。
市警局指出，新莊警分局偵查隊女警王芷柔發揮女性辦案纖細溫柔特質，面對一名「特殊交友圈」確診者，儘管對方堅不吐實，她以「偵辦重大刑案規格」進行追蹤管制，親自到現場調閱監視器分析，更比對「手機通聯」及「實聯制簡訊」紀錄，發現與確診案主口述並不吻合，利用偵詢技巧，「鍥而不捨」追查出案主真實足跡，逐一戳破謊言，最終突破心防，供出是透過「網路交友」與多名網友親密接觸，成功找出案主在新北市轄內足跡及接觸對象，建議匡列特殊交往關係的網友多達5人，有效防堵疫情擴散。
新店警分局偵查隊偵查佐賴明立在疫情期間，偵辦暱稱「煙火哥」的邱姓男子，散發女子假染疫訊息傳單，因傳單內容未經證實疫情訊息，涉誣指他人為確診人口，更直接登載他人身分證字號、手機號碼等個資，造成民眾恐慌，經過賴員不眠不休調閱監視器比對分析，順利查獲這名「煙火哥」，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，法院裁定羈押，讓新店居民安心許多。
新北市警局今年9月有12名官警晉陞，包含5名晉升三線一的督察、專員及4名晉升二線四星的專員，以及3名晉升二線三的偵查隊長、專員職務，今年也由市長侯友宜逐一授階，特別的是，此次共有4名偵查隊長升職，包含曾偵辦過江蕙強盜案、板橋陽信、玉山銀行重大強盜案的新莊偵查隊長林子翔；偵辦過太陽會角頭劉邦誠案、板橋分屍案的中和偵查隊長陳嘉鵬；偵辦過新店棄嬰案及千萬珠寶竊案的板橋偵查隊長曾柏仲及偵辦過中和縱火殺人案及治平組織案的永和偵查隊長龍海光，他們都是從刑大偵查隊長開始，歷練過許多分局，因為表現優異才獲得升職榮耀。
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