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東門市場肉販追債不成 酒後持刀砍菜販遭逮
台北市東門市場上午發生持刀砍人案，在市場工作的林姓女子，因先前擔任保證人，幫朋友向顏姓女子借款2萬元，顏女今早向林女討債不成，酒後情緒激動，直接拿一把菜刀試圖砍人，劃傷林女左手臂，民眾勸阻、報案後，救護人員將林女送往台大醫院治療，無大礙，轄區警方也迅速逮捕傷人顏女，朝傷害罪方向偵辦。
警方調查，在東門市場賣菜的35歲林姓女子，為友擔保向顏女借款2萬元，顏女平時也在東門市場內賣雞肉，攤位就在林女攤位斜對面；今早10時許，顏女酒後情緒激動，向林女討債不成，從自家攤位上的砧板上拿了一把菜刀，走向林女攤位試圖砍人報復，當場劃傷林女左臂，隨即被眾人阻止。
轄區中正一分局仁愛路派出所警方獲報到場，將傷人顏女逮捕、帶回警所偵詢，並協助受傷林女送醫治療。警方表示，全案將朝傷害罪方向偵辦，強調暴力不能解決問題，警方絕不容許暴力行為影響治安，若有違法行為發生，定將嚴辦，以維治安平穩。
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