監院彈劾火速被拔分局長 楊慶裕：任何職務都全力以赴

長榮大學馬來西亞籍女大學生命案，監察院通過彈劾台南市警局前歸仁分局分局長楊慶裕等人，移送懲戒法院審理，台南市政府警察局立即召開人評會，決議將現任新化分局長楊慶裕改調非主管職務。楊8月24日才從保安科長外派新化分局長，僅上任1個多月，又被火速拔除分局長一職，楊慶裕中午臨時接到警局通知開會電話，行前透露心情是坦然接受，任何職務都會全力以赴。

得知監察院彈劾消息，楊慶裕上午受訪時表示，坦然接受，自己當時在調查及發言時，確有不清楚之處，要負監督不實之責；楊慶裕在案發後被記過2次，並改調非主管職務調為警局保安科長，10個月後在今年8月24日才外派新化警分局長歷練，今天又被火速拔官。

對於職務的變動，楊慶裕表示坦然接受長官的安排，不論在什麼職務上都是全力以赴，案發後從歸仁警分局長調入內勤保安科長，感謝局長和市長對他的支持，讓他外派新化分局長，1個多月來在公事上也戰戰兢兢，隨時緊盯轄區治安工作，不敢鬆懈。

監察院彈劾指出，長榮大學馬來西亞籍女大學生遭梁姓男子性侵殺害前，時任台南市政府警察局歸仁分局大潭派出所警員高武源對同校學生B女報案，未依規定受理，所長張忠肯、歸仁分局分局長楊慶裕未盡監督之責；以及歸仁分局新聞稿、分局長對外受訪時未傳遞B女曾報案之正確訊息，導致外界質疑員警吃案，嚴重損及警察機關信譽及形象。