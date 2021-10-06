快訊

北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靈骨塔詐團謊稱高價仲介 收錢「閃人」騙走千萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

四海幫海青堂成員卓姓男子涉嫌推銷殯葬產品，謊稱高價仲介交易，收錢卻不協助媒合，1年半向27人騙走1200萬元；刑事局陸續拘提卓等13人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押卓等6人獲准，其餘以10萬元交保或請回。

警方調查，29歲卓男前年9月起在新北市中和區成立人頭公司，招募年輕男女當業務，聯繫手上有殯葬產品民眾，穿西裝或套裝拜訪，宣稱可協助高價賣出，但要加購骨灰罐、內膽、經文等，還以完稅證明、過戶手續費要錢。

卓等人假扮買家與被害人通電話取信，被害人面交現金後發現遲無進度，犯嫌以買方解約等理由搪塞，接著手機關機或換號碼斷絕聯繫。

刑事局偵二大隊第一隊追查，今年1月搜索公司拘提卓等5人，5月及上月再拘8人。卓否認詐騙，稱正當經營殯葬產品生意，但有犯嫌坦承行騙，警方也搜到詐欺教戰手冊。

警方清查出27名人被害，多是老人，其中新竹市某會計事務所女老闆被騙150萬元最多，去年底她赴刑事局報案，警方展開調查。

四海幫海青堂成員卓姓男子涉嫌組靈骨塔假投資詐團，向27人騙走1200萬元，刑事局搜出寶石證明書、詐欺教戰手冊等。記者李奕昕／翻攝
四海幫海青堂成員卓姓男子涉嫌組靈骨塔假投資詐團，向27人騙走1200萬元，刑事局搜出寶石證明書、詐欺教戰手冊等。記者李奕昕／翻攝
四海幫海青堂成員卓姓男子涉嫌組靈骨塔假投資詐團，向27人騙走1200萬元，刑事局搜出寶石證明書、詐欺教戰手冊等。記者李奕昕／翻攝
四海幫海青堂成員卓姓男子涉嫌組靈骨塔假投資詐團，向27人騙走1200萬元，刑事局搜出寶石證明書、詐欺教戰手冊等。記者李奕昕／翻攝

詐欺 新竹

延伸閱讀

男供帳戶給詐團被列警示！扮被害人報警 存摺在手糗露餡

相關新聞

等紅燈越線陷死角！ 桃園女騎士遭水泥車追撞壓斷腿

桃園市蘆竹區一名女機車騎士昨晚在路口停等紅燈，因越線陷入後方水泥預拌車視線死角，綠燈亮後連人帶車遭追撞倒地，女子右小腿更...

1歲嬰器捐大愛遺人間 父親悲吐真相：保母餵蘿蔔糕噎死

一歲嬰兒大愛器捐，救了兩位小妹妹，免受終身洗腎之苦。昨天新聞一出，卻有網友酸言酸語指出，父母不好好照顧嬰兒才這樣。器捐嬰...

監院彈劾火速被拔分局長 楊慶裕：任何職務都全力以赴

長榮大學馬來西亞籍女大學生命案，監察院通過彈劾台南市警局前歸仁分局分局長楊慶裕等人，移送懲戒法院審理，台南市政府警察局立...

前方大貨車太空包掉落台2線 後方小貨車閃避不及撞上

蔡姓男子今天駕駛大貨車行經新北市瑞芳區台2線蝙蝠洞路段，車上裝運塑膠粒的太空包疑未綑綁妥當，太空包掉落路面，行駛在後方的...

影／北海岸火燒船！5人被友船救起 海巡艇射水滅火

新北市金山區磺港籍漁船「登添財號」，今天下午3點多在北海岸海面起火，船上5人由附近漁船救起，載回磺港漁港。基隆海巡隊巡防...

照服員送的餐一晚沒動 鄰居及時發現報警破門救獨老

高雄市楠梓區86歲唐姓婦人獨自居住在吉昌街家中，照服員每天定時會送三餐放在門外，鄰居昨天上午發現照服員前一天送的餐點沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。