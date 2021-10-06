靈骨塔詐團謊稱高價仲介 收錢「閃人」騙走千萬

四海幫海青堂成員卓姓男子涉嫌推銷殯葬產品，謊稱高價仲介交易，收錢卻不協助媒合，1年半向27人騙走1200萬元；刑事局陸續拘提卓等13人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押卓等6人獲准，其餘以10萬元交保或請回。

警方調查，29歲卓男前年9月起在新北市中和區成立人頭公司，招募年輕男女當業務，聯繫手上有殯葬產品民眾，穿西裝或套裝拜訪，宣稱可協助高價賣出，但要加購骨灰罐、內膽、經文等，還以完稅證明、過戶手續費要錢。

卓等人假扮買家與被害人通電話取信，被害人面交現金後發現遲無進度，犯嫌以買方解約等理由搪塞，接著手機關機或換號碼斷絕聯繫。

刑事局偵二大隊第一隊追查，今年1月搜索公司拘提卓等5人，5月及上月再拘8人。卓否認詐騙，稱正當經營殯葬產品生意，但有犯嫌坦承行騙，警方也搜到詐欺教戰手冊。