聽新聞
test
0:00 / 0:00
前方大貨車太空包掉落台2線 後方小貨車閃避不及撞上
蔡姓男子今天駕駛大貨車行經新北市瑞芳區台2線蝙蝠洞路段，車上裝運塑膠粒的太空包疑未綑綁妥當，太空包掉落路面，行駛在後方的貨車駕駛人閃避不及撞上，所幸未受傷。警方對蔡男實施酒測非酒後駕車，將舉發他違反道路交通管理處罰條例裁罰。
30多歲蔡姓男子今天中午駕駛大貨車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛。開到蝙蝠洞公園路段海濱隧道口時，裝運塑膠粒的太空包從車上掉落路面，在大貨車後方的藍色貨車駕駛人閃避不及，撞上太空包，所幸僅造成車損，沒有人受傷。
警方在事故發生後，到現場指揮過往車輛不維持單線雙向通車行，運輸公司也請人前來清理塑膠粒。蔡男接受酒測非酒駕，警方依違反道路交通管理處罰條例車載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落行為舉發，可處3000元到1萬8000元罰鍰。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言