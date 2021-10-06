前方大貨車太空包掉落台2線 後方小貨車閃避不及撞上

蔡姓男子今天駕駛大貨車行經新北市瑞芳區台2線蝙蝠洞路段，車上裝運塑膠粒的太空包疑未綑綁妥當，太空包掉落路面，行駛在後方的貨車駕駛人閃避不及撞上，所幸未受傷。警方對蔡男實施酒測非酒後駕車，將舉發他違反道路交通管理處罰條例裁罰。

30多歲蔡姓男子今天中午駕駛大貨車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛。開到蝙蝠洞公園路段海濱隧道口時，裝運塑膠粒的太空包從車上掉落路面，在大貨車後方的藍色貨車駕駛人閃避不及，撞上太空包，所幸僅造成車損，沒有人受傷。