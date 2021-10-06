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監察院通過彈劾 南市新化分局長上任月餘換人

聯合報 / 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導

針對監察院通過彈劾本局前歸仁分局分局長楊慶裕等員案，移送懲戒法院審理，台南市政府警察局召開人評會，決議將現任新化分局長楊慶裕改調非主管職務，職缺由本局保安科長蘇政敏接任。楊8月24日甫又外派新化分局長，詎料僅上任1個多月，如今又去職。

市警局表示，針對本彈劾案，在市政府支持下，由市長、副市長召開擴大校園安全會報37場次，動用第二預備金6200萬，評估校園周邊環境，增設校園周邊監視器192組及鏡頭1,167支，調整巡邏箱504處，全面提升本市校園安全。

警政署於今年3月1日針對受理民眾報案流程徹底革新，改成無論任何案件都應受理並開立「受（處）理案件證明單」，輸入電腦管制，市警局除遵照辦理，並加強稽核抽查，自110年1月迄今，已無發現匿報情事。警察局會持續努力精進，全力建構完善的校園安全網絡，讓本國及外國學生都能在臺南市安心就學。

市警局指出，長榮大學女大學生命案後，楊慶裕調入台南市警局保安科長，工作認真，歷經10個月後今年8月24日再度外派新化警分局長，市警局長方仰寧表示，楊分局長轉調內勤未曾倦勤，工作認真，考量警界人才培養不易，所以重新給他機會。楊慶裕也說，對於任何職務都認真做，全力以赴。

監察院通過彈劾，南市新化分局長楊慶裕上任月餘再度去職。記者吳淑玲／攝影
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