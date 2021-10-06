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客運開到路上拋錨 南港警「徒手推車」解危機

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

一輛新北客運日前因不明原因在台北市南港區三重路拋錨，駕駛怕停在路上影響交通，立刻報警求助，警方到場發現確實無法發動，考量當時上班尖峰時刻，為了避免塞車，機靈以「徒手推車」的方式，將公車推至三重路41巷內。當時車上仍有載客，客運公司隨即派遣他車接駁，平穩解決此突發狀況。

南港派出所警員管大富、楊凱帆獲報趕抵，看見客運硬生生地「卡」在路上，為了避免交通壅塞，影響用路人權益，於是決定以徒手推車的方式解決；警員2人與司機一同協力推車，整個過程不到3分鐘，就順利把客運推至巷口中。客運公司對警方的協助表示感激。

南港分局呼籲，駕駛應平時落實車輛保養，在行車前檢查「五油四壓三水」以減少車輛在道路拋錨的機率；同時肯定南港派出所2位警員的即時處置，維護轄內交通順暢，保障用路人的行車安全。

南港分局肯定南港派出所警員管大富（左）、楊凱帆（右）徒手推車的即時處置。記者翁至成／翻攝
南港分局肯定南港派出所警員管大富（左）、楊凱帆（右）徒手推車的即時處置。記者翁至成／翻攝
南港派出所警員與客運司機一同推車，將拋錨客運推至南港區三重路巷口內，維護交通順暢。記者翁至成／翻攝
南港派出所警員與客運司機一同推車，將拋錨客運推至南港區三重路巷口內，維護交通順暢。記者翁至成／翻攝

新北 塞車

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