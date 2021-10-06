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高雄六合路住宅大樓竄火 婦人嗆暈命危倒家門口
高雄市六合路一棟7層樓住宅大樓今天上午11時許發生火警，消防到場後約1小時控制火勢，清查火場時發現1名70歲林姓婦人疑遭濃煙嗆暈，倒臥二樓走道失去意識，送醫後恢復心跳，目前仍在與死神拔河，詳細起火原因正待釐清。
據了解，這棟大樓一樓為停業家具行，起火位置為地下室，由於囤積不少雜物，因此發生火警後整棟大樓陷入濃煙。警消到場後透過廣播，呼籲民眾待在室內等候火勢控制、排煙，火勢約1小時順利控制。
警消清理火場時，在二樓發現林姓婦人倒臥住家門外，疑似逃離時遭濃煙嗆暈，被發現時已無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象目前仍在急救。另有多名住戶收到驚嚇，其中一名長者送醫進一步觀察。
其中有住戶回憶火場當下心有餘悸，住戶透露，火警發生後整棟大樓跳電，打開房門一震濃煙臭味撲鼻而來，才知道大樓失火，他們聽從消防指示緊閉門窗後援，還好屋內一家五口沒受傷，只有公公受到驚嚇。
高雄市消防局火場調查人員時候進入地下室，因起火位置仍有濃煙，能見度低，加上堆積不少雜物，目前還無法確認詳細起火位置，起火原因待進一步釐清。
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