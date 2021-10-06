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拳擊手疑家暴 妻報警求救 忍痛檢舉「衣櫃藏槍」
一名拳擊手陳姓男子，今年2月間疑似家暴毆打妻子，妻子忍無可忍報案，並向警方檢舉丈夫在「衣櫃藏槍」直接秀出藏在衣櫥的改造手槍，揪出丈夫違法犯行，陳男隨即遭依非法持槍現行犯逮捕。士林地檢署偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有槍枝、子彈罪嫌起訴。
據悉，今年2月20日晚上9時許，38歲陳男的妻子打110報案，自稱在家裡被陳姓丈夫家暴，希望警方到場救人，妻子見警方到場，宛如看到救星，直接檢舉丈夫在衣櫃裡藏槍，並從2樓臥室衣櫃中，拿出丈夫藏匿的改造手槍。
起訴指出，警方獲報家暴案後，趕赴北市士林區通河西街的住處，報案人檢舉陳男藏有槍枝，隨即查獲1支改造手槍及10發子彈，陳男遭認定為現行犯逮捕送辦。
槍枝子彈經送鑑定，認定均具有殺傷力。陳姓男子供稱，槍用來防身，但事後卻辯稱槍彈都是妻子的，跟他無關，不爽妻子誣賴他。妻子證稱，這些違禁物品都是丈夫的。檢方認為，陳男涉嫌非法持有非制式手槍、子彈，依法提起公訴。
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