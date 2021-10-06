8旬老母見6旬兒家中輕生 急報案搶救
台中市一名80歲母親今天早上發現60歲兒子在房間輕生，急報案送醫，搶救後恢復呼吸心跳，但仍在加護病房治療中，年邁母親對兒子輕生，難過不已。
據了解，60歲男子疑久病厭世，今天早上在台中市清水區住處房間輕生，母親到他房間查看發現急報案，消防局派救護車和人員到場搶救，現場心肺復甦術急救，再送醫急救，房間現場未找到遺書。
清水警方呼籲民眾應多加關心身旁的親友，如有輕生意念，可撥打安心專線0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)、張老師專線1980、生命線專線1995。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
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