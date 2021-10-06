快訊

避免塞爆！第11輪打AZ、BNT 10月11日起採「分流預約」

連續七天本土+0！境外+5含「國籍女機組員」

8旬老母見6旬兒家中輕生 急報案搶救

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名80歲母親今天早上發現60歲兒子在房間輕生，急報案送醫，搶救後恢復呼吸心跳，但仍在加護病房治療中，年邁母親對兒子輕生，難過不已。

據了解，60歲男子疑久病厭世，今天早上在台中市清水區住處房間輕生，母親到他房間查看發現急報案，消防局派救護車和人員到場搶救，現場心肺復甦術急救，再送醫急救，房間現場未找到遺書。

清水警方呼籲民眾應多加關心身旁的親友，如有輕生意念，可撥打安心專線0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)、張老師專線1980、生命線專線1995。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀

長榮女大生險被擄走警匿報 監察院彈劾 時任所長：尊重

長榮女大生命案 前歸仁分局長等3人遭彈劾、送懲戒法院

台東地院1男被告企圖輕生 法警機警制止 緊急送醫治療

28歲男子曾疑欠債輕生 今天再度輕生被發現陳屍車內

相關新聞

監察院通過彈劾 南市新化分局長上任月餘換人

針對監察院通過彈劾本局前歸仁分局分局長楊慶裕等員案，移送懲戒法院審理，台南市政府警察局召開人評會，決議將現任新化分局長楊...

前方大貨車太空包掉落台2線 後方小貨車閃避不及撞上

蔡姓男子今天駕駛大貨車行經新北市瑞芳區台2線蝙蝠洞路段，車上裝運塑膠粒的太空包疑未綑綁妥當，太空包掉落路面，行駛在後方的...

客運開到路上拋錨 南港警「徒手推車」解危機

一輛新北客運日前因不明原因在台北市南港區三重路拋錨，駕駛怕停在路上影響交通，立刻報警求助，警方到場發現確實無法發動，考量...

高雄六合路住宅大樓竄火 婦人嗆暈命危倒家門口

高雄市六合路一棟7層樓住宅大樓今天上午11時許發生火警，消防到場後約1小時控制火勢，清查火場時發現1名70歲林姓婦人疑遭...

拳擊手疑家暴 妻報警求救 忍痛檢舉「衣櫃藏槍」

一名拳擊手陳姓男子，今年2月間疑似家暴毆打妻子，妻子忍無可忍報案，並向警方檢舉丈夫在「衣櫃藏槍」直接秀出藏在衣櫥的改造手...

無牌人力仲介公司偽造證件違法 移工雇主16人受害

成立已21年的廣達人力仲介公司於去年11月遭勞動部終止公司營業許可，涉嫌偽造「勞動部聘僱許可函」、「外僑居留證」、「移民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。