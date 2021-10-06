無牌人力仲介公司偽造證件違法 移工雇主16人受害

去年11月遭勞動部終止公司營業許可，移民署新北市專勤隊日前查獲無牌人力仲介公司涉嫌偽造證件違法仲介，包括移工、雇主共16人受害。記者王長鼎／翻攝

成立已21年的廣達人力仲介公司於去年11月遭勞動部終止公司營業許可，涉嫌偽造「勞動部聘僱許可函」、「外僑居留證」、「移民署辦理居留延期收據」私自運作，包括移工、雇主共16人受害，移民署新北市專勤隊日前會同新北市勞工局及海山警方，拘提及傳喚負責人張男和負責業務的曾等6人，警詢後依詐欺、背信、偽造文書及非法仲介營利等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

廣達人力仲介公司原為合法立案的仲介公司，109年11月間遭勞動部終止公司營業許可，多名雇主在不知情的情況下，仍委託廣達仲介公司辦理移工聘僱事宜，經移民署新北專勤隊追查後發現，廣達不但隱瞞公司無照的事實，且為取信雇主及移工竟然變造「勞動部聘僱許可函」、「外僑居留證」、「移民署辦理居留延期收據」等多項文書，手法細膩，經電腦修改後以假亂真，多名雇主及外籍移工因此受騙，誤信自己仍是合法聘僱關係。

直到接獲移民署新北市專勤隊調查通知，才知所委託、信賴的仲介公司竟然已停牌，且公司繼續繳交登記費、代辦費及仲介服務費等費用，卻沒有辦理移工聘僱手續，繳了錢還變成非法雇主，多名印尼籍及菲律賓籍外籍移工也因廣達仲介公司未辦理延期居留手續，因此受害變成逾期居留身分，幸好受害的移工已由台灣國際勞工協會(TIWA)協助與安置，據了解，目前已發現有8名雇主及8名外籍移工受害。