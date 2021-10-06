女坐輪椅搭台南公車拋飛摔路上 司機遭爆已有2前例

台南市陳姓女子上周坐輪椅搭公車，結果司機態度不僅不耐煩，上車的斜板卡榫沒卡好，造成陳女連同輪椅往後翻，摔倒在地上，引起許多身障者不滿，更爆出該司機已有2次「前例」。身障團體批，該事件只是冰山一角，中央到地方應聯合檢討解決身障者「行的權利」，包括斜板改自動升降、輪椅要確實使用固定器、路平問題等，否則身障者走不出家門。客運公司表示，會透過課程持續教育司機服務態度；南市交通局承諾再加強改善。

陳女說，9月30日她在台南永康南工宿舍站搭公車，司機下車後到後門安裝斜坡，可能設備生鏽，司機不耐煩用了許久並吼說「我叫你等一下啦」，但她在旁其實都沒說話。之後她看見卡榫沒卡好，司機就叫她上車，結果她才上車到一半就往後傾，翻倒摔落在地，在一旁的司機喊出一聲「靠北啊」，事後是乘客協助將她抱回輪椅上，還好沒有嚴重受傷。

國民黨南市議員王家貞今邀集身障團體及南市交通局開記者會，陳女說，她脊椎損傷30年，但搭公車不到10次，因為她害怕會遇到不友善的公車司機，沒想到這次竟發生此事件，難道以後都要先祈禱才能遇到好司機嗎？

台南市夢城自立生活協會理事蔡文欣指出，曾有來自日本的輪椅朋友搭乘該名司機駕駛的公車，因上車後未替他扣好輪椅固定器，導致煞車時，日本身障者從輪椅摔落到地上。另外還有一次是她在健保局攔車，該司機稱公司規定不能載電動輪椅，拒絕載她，結果這次又發生陳女從輪椅上摔倒在地上，試問身心障礙者哪天才能安心搭公車？

客運公司表示，該名駕駛在調度排班上非常配合，至於為何在車上出現情緒問題、影響服務態度，可能是面臨時間準點的壓力，目前除了稽核之外，也有透過情緒管理課程不斷教育溝通。

台南市小兒麻痹者關懷協會副理事長邱明發建議，現行公車斜坡要用人力去拉，應改成自動升降， 司機有義務將乘坐輪椅的身心障礙者推到車上，並確實用固定器扣住輪椅，並定期檢視路平，避免有司機認為路不平無法放斜坡，拒絕載輪椅族。

交通局表示，自動升降的斜板所占空間較大，且操作時間較久，因此才會採用人力方式，至於固定器是否落實使用會再強化司機訓練，另外，也會派員加強巡查公車停靠站路面有無高低差，民眾若有反映也會立即處理。 陳女坐輪椅在9月30日於台南永康南工宿舍站搭公車，結果上車到一半就往後傾，翻倒摔落在地。

記者鄭維真／翻攝