快訊

第11輪BNT、AZ意願登記到中午 指揮中心下午2時記者會

潘孟安斥因輿論才探視 潘女睜開眼睛說：「看得很清楚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好不容易找到車位...碰！7機車連環倒 保時捷不停了肇逃

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市一位保時捷Macan休旅車主，本月4日下午1時許行經內湖區星雲街，見前車從路邊停車格駛離，後腳跟上欲停車，由於停車格窄小，好不容易停了進去，結果沒想到向前調整時一個不小心，撞上前面停置的機車，慘的是引來骨牌效應，一撞共7台機車、1台腳踏車倒下。肇事後，保時捷竟然倉促駛離，涉嫌肇逃，受害車主事後見狀報警，警方表示已通知車主明日到案說明。

受害車主報案後，將畫面Po上網，引起網友熱議，「哇塞…玩骨牌喔！骨牌實境秀」、「這個技術真的是100分」，更有人發現對面停的就是警車，直說「警車在旁邊都敢跑」。

據了解，該停車格斜對面就是內湖分局康寧派出所，獲報後派出所警員立刻到場了解，發現無人受傷僅是單純車損車禍，後續由內湖交通分隊處理。

內湖交通分隊表示，案發後調閱路口監視器影像，已鎖定肇逃車主身分，通知他明日到案說明，以釐清案情與協助受害車主賠償事宜。

北市一位保時捷車主，日前欲停入路邊停車格時，不慎撞到前方機車，殊不知引發骨牌效應，共8台車倒下。記者翁至成／翻攝
北市一位保時捷車主，日前欲停入路邊停車格時，不慎撞到前方機車，殊不知引發骨牌效應，共8台車倒下。記者翁至成／翻攝
北市一位保時捷車主，日前欲停入路邊停車格時，不慎撞到前方機車，殊不知引發骨牌效應，共8台車倒下。記者翁至成／翻攝
北市一位保時捷車主，日前欲停入路邊停車格時，不慎撞到前方機車，殊不知引發骨牌效應，共8台車倒下。記者翁至成／翻攝
北市一位保時捷車主，日前欲停入路邊停車格時，不慎撞到前方機車，殊不知引發骨牌效應，共8台車倒下。記者翁至成／翻攝
北市一位保時捷車主，日前欲停入路邊停車格時，不慎撞到前方機車，殊不知引發骨牌效應，共8台車倒下。記者翁至成／翻攝

保時捷

延伸閱讀

影／遭控撞學生肇逃 遊覽車司機怒PO影片反擊：栽贓

影／撞倒整排機車 保時捷開溜！

800萬保時捷頻漏油！車主衝展場狂飆國罵 無法免費維修原因曝光

最高長達15年！台灣保時捷推出新版保時捷認證保固

相關新聞

影／遭控撞學生肇逃 遊覽車司機怒PO影片反擊：栽贓

一名遊覽車司機接獲警察通知，遭學生家長報案稱「昨天下午撞到騎腳踏車學生後肇事逃逸」，然而他一直回想，卻沒印象有與人擦撞，...

影／蜜月灣衝浪意外師大學生失聯只見浪板浮沈 海陸空搜救中

宜蘭頭城鎮海邊今天清晨7點多傳出衝浪意外，5名友人相約到大溪蜜月灣衝浪，說好6點半要上岸，但其中24歲林男卻未見人影，友...

好不容易找到車位...碰！7機車連環倒 保時捷不停了肇逃

台北市一位保時捷Macan休旅車主，本月4日下午1時許行經內湖區星雲街，見前車從路邊停車格駛離，後腳跟上欲停車，由於停車...

19歲假警攔車強盜390萬被起訴 案情恐怕不單純

今年8月間，糠姓與陳姓2名男子假冒警察，在新北市三重區闖進1輛臨停路旁的轎車，謊稱辦案奪走洪姓業務員剛收到的390萬元現...

台中23歲女失眠出門散步迷途 離家3公里回不了家報警

台中市第三警分局合作派出所員警日前在東區巡邏時，獲報有名23歲黃姓女子迷路，黃女向警方表示，自己前一天睡不著覺出門散步，...

條子鴿涉侮辱公署 市刑大約談...他一樣沒到僅律師現身

筆名條子鴿的台北市退休警員酈俊睿，退休後成為作家並出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，由於書中內容有描述警界貪腐情事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。