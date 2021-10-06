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好不容易找到車位...碰！7機車連環倒 保時捷不停了肇逃
台北市一位保時捷Macan休旅車主，本月4日下午1時許行經內湖區星雲街，見前車從路邊停車格駛離，後腳跟上欲停車，由於停車格窄小，好不容易停了進去，結果沒想到向前調整時一個不小心，撞上前面停置的機車，慘的是引來骨牌效應，一撞共7台機車、1台腳踏車倒下。肇事後，保時捷竟然倉促駛離，涉嫌肇逃，受害車主事後見狀報警，警方表示已通知車主明日到案說明。
受害車主報案後，將畫面Po上網，引起網友熱議，「哇塞…玩骨牌喔！骨牌實境秀」、「這個技術真的是100分」，更有人發現對面停的就是警車，直說「警車在旁邊都敢跑」。
據了解，該停車格斜對面就是內湖分局康寧派出所，獲報後派出所警員立刻到場了解，發現無人受傷僅是單純車損車禍，後續由內湖交通分隊處理。
內湖交通分隊表示，案發後調閱路口監視器影像，已鎖定肇逃車主身分，通知他明日到案說明，以釐清案情與協助受害車主賠償事宜。
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