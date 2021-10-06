快訊

第11輪BNT、AZ意願登記到中午 指揮中心下午2時記者會

潘孟安斥因輿論才探視 潘女睜開眼睛說：「看得很清楚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

19歲假警攔車強盜390萬被起訴 案情恐怕不單純

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

今年8月間，糠姓與陳姓2名男子假冒警察，在新北市三重區闖進1輛臨停路旁的轎車，謊稱辦案奪走洪姓業務員剛收到的390萬元現金貨款逃逸。檢警偵查之後仍高度懷疑2嫌為何知道車上有巨款，懷疑背後另有人主使，將擴大追查。昨天地檢署將糠、陳2嫌依強盜罪嫌起訴。

此案發生在8月9日下午3時許，1家專門販售日本進口日用品的網購公司39歲洪姓業務員，自稱當天從上午10時許，由台中開車出發，分別到桃園、北市南港和松山等地收取貨款約390萬元現金。

途中再到新北市三重區福德南路幫公司採購貨品時，23歲糠姓、19歲陳姓男子闖進車內自稱是台北市保安警察大隊員警，聲稱洪男涉嫌詐欺案，要求查扣身上手機和現金，得手390萬元逃逸。

警方獲報後，清查發現嫌犯駕駛的是租賃車，進而查出糠、陳2人係用本名租車，9月6日先通知陳嫌到案說明，他對假冒警察奪走現金坦承不諱。但糠嫌9月14日到案時，矢口否認犯行，向警方供稱只是陪陳嫌去領取包裹，後經地檢署複訊，當庭逮捕聲請收押禁見獲准。

警方還查出，2嫌從桃園便一路尾隨被害人到台北市、再到新北市才下手，他們似乎早就知道對方車上有巨款，而且洪姓被害人已經39歲並非缺乏社會經驗，為何輕易在路邊就讓公司的高額貨款，讓19歲年輕人假冒的警察給「查扣」？案情恐怕不單純，還需進一步調查釐清。

檢方則認為2嫌冒充公務員行使職權，昨天以強盜罪嫌起訴，建請法院從重論處。

嫌犯駕駛白色轎車，從桃園一路尾隨被害人的黑色廂型車到雙北市再犯案。記者林昭彰／翻攝
嫌犯駕駛白色轎車，從桃園一路尾隨被害人的黑色廂型車到雙北市再犯案。記者林昭彰／翻攝

警察 詐欺

延伸閱讀

新北建構3行政軸心 都市核心三角翻轉城市

新北市刑大天花板藏槍毒 檢方不起訴 原因是這個

影／林口社區大樓外鋁管搖搖欲墜 管委會緊急叫吊車拆除

汐止內溝溪賞鳥亭老舊陰暗 改造視線更明亮

相關新聞

影／遭控撞學生肇逃 遊覽車司機怒PO影片反擊：栽贓

一名遊覽車司機接獲警察通知，遭學生家長報案稱「昨天下午撞到騎腳踏車學生後肇事逃逸」，然而他一直回想，卻沒印象有與人擦撞，...

影／蜜月灣衝浪意外師大學生失聯只見浪板浮沈 海陸空搜救中

宜蘭頭城鎮海邊今天清晨7點多傳出衝浪意外，5名友人相約到大溪蜜月灣衝浪，說好6點半要上岸，但其中24歲林男卻未見人影，友...

好不容易找到車位...碰！7機車連環倒 保時捷不停了肇逃

台北市一位保時捷Macan休旅車主，本月4日下午1時許行經內湖區星雲街，見前車從路邊停車格駛離，後腳跟上欲停車，由於停車...

19歲假警攔車強盜390萬被起訴 案情恐怕不單純

今年8月間，糠姓與陳姓2名男子假冒警察，在新北市三重區闖進1輛臨停路旁的轎車，謊稱辦案奪走洪姓業務員剛收到的390萬元現...

台中23歲女失眠出門散步迷途 離家3公里回不了家報警

台中市第三警分局合作派出所員警日前在東區巡邏時，獲報有名23歲黃姓女子迷路，黃女向警方表示，自己前一天睡不著覺出門散步，...

條子鴿涉侮辱公署 市刑大約談...他一樣沒到僅律師現身

筆名條子鴿的台北市退休警員酈俊睿，退休後成為作家並出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，由於書中內容有描述警界貪腐情事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。