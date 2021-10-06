19歲假警攔車強盜390萬被起訴 案情恐怕不單純

今年8月間，糠姓與陳姓2名男子假冒警察，在新北市三重區闖進1輛臨停路旁的轎車，謊稱辦案奪走洪姓業務員剛收到的390萬元現金貨款逃逸。檢警偵查之後仍高度懷疑2嫌為何知道車上有巨款，懷疑背後另有人主使，將擴大追查。昨天地檢署將糠、陳2嫌依強盜罪嫌起訴。

此案發生在8月9日下午3時許，1家專門販售日本進口日用品的網購公司39歲洪姓業務員，自稱當天從上午10時許，由台中開車出發，分別到桃園、北市南港和松山等地收取貨款約390萬元現金。

途中再到新北市三重區福德南路幫公司採購貨品時，23歲糠姓、19歲陳姓男子闖進車內自稱是台北市保安警察大隊員警，聲稱洪男涉嫌詐欺案，要求查扣身上手機和現金，得手390萬元逃逸。

警方獲報後，清查發現嫌犯駕駛的是租賃車，進而查出糠、陳2人係用本名租車，9月6日先通知陳嫌到案說明，他對假冒警察奪走現金坦承不諱。但糠嫌9月14日到案時，矢口否認犯行，向警方供稱只是陪陳嫌去領取包裹，後經地檢署複訊，當庭逮捕聲請收押禁見獲准。

警方還查出，2嫌從桃園便一路尾隨被害人到台北市、再到新北市才下手，他們似乎早就知道對方車上有巨款，而且洪姓被害人已經39歲並非缺乏社會經驗，為何輕易在路邊就讓公司的高額貨款，讓19歲年輕人假冒的警察給「查扣」？案情恐怕不單純，還需進一步調查釐清。