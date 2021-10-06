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詐騙機房藏身科技大樓 金門警方帶頭破獲

中央社 / 金門縣6日電

透過線上博弈趁機詐騙，已成為當今黑幫新興獲利趨勢。金門警方會同台中、苗栗警方聯手破獲藏身台中市某科技大樓的假博弈詐騙網站，逮捕19人到案，非法獲利達16億餘元。

金門縣警察局刑警大隊副大隊長董紀宏今天表示，為打擊網路簽賭歪風，全力掃蕩假投資博奕詐欺網站，刑大科技犯罪偵查組依被騙民眾提供情資向上追查，發現犯嫌透過LINE等社群平台，聲稱全新引進獨家循環式獲利法吸引賭客加入下注。

董紀宏說，待民眾存入一定金額後，犯嫌修改賭博網站後端程式，致使誤認賭博網站贏率高再加碼投注；直到民眾反映要提領賭金時，以拖延戰術延遲出金。一旦賭客察覺遭騙有異，立即將賭客退出LINE群組並封鎖好友。

金門刑大擴大偵辦，會同刑事警察局、台中、苗栗警方聯手追查，鎖定賭博網站機房藏身台中市某科技大樓。經報請台中地檢署指揮，日前逮捕粘姓主嫌與同夥一共19人，查扣犯案用電腦3台、手機20支、筆記型電腦5台等贓證物，初步清查不法獲利高達新台幣16億餘元，全案訊後移送中檢偵辦。

檢警調查，粘嫌租用辦公大樓，對外以販賣水晶飾品為掩護，適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期間，為避免上班人數過多遭人舉報群聚，還租用另一地點將集團成員分流上班。

金門刑大分析，透過線上博弈趁機詐騙，已成為當今黑幫新興獲利趨勢，衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題；特別是犯嫌大肆招攬有科技、美工專長的年輕人投入網站設計與經營，一旦查獲將視同從犯，呼籲年輕人求職時注意。

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