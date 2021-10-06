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影／遭控撞學生肇逃 遊覽車司機怒PO影片反擊：栽贓
一名遊覽車司機接獲警察通知，遭學生家長報案稱「昨天下午撞到騎腳踏車學生後肇事逃逸」，然而他一直回想，卻沒印象有與人擦撞，於是請另輛跟在後方的遊覽車司機提供行車紀錄器畫面，才發現是女學生緊跟遊覽車，自撞路旁轎車後倒地，讓他氣憤直呼「這同學是用生命在騎腳踏車？」、「不檢討自己還好意思硬栽贓我撞你」。
畫面中可以看到，女學生騎著腳踏車與遊覽車都是直行方向，女學生卻靠遊覽車愈來愈近，最後不慎撞上路邊臨停的轎車，整個人摔倒在地，場面相當驚險。遊覽車司機提醒，真的要愛惜自己生命、遠離大車，如果這情形發生在車身旁，很有可能被捲入車底，並遭後輪輾過，而後方遊覽車反應也足夠才緊急煞住，要不然女學生恐怕也會被輾過去，「福大命大是妳祖上有積好德，請愛惜生命，下回妳可能就沒那麼好運了」。
畫面曝光後，引發網友熱烈討論，「最該被罵的是違停轎車」、「真是不要命，跟大車那麼近」、「直接反告回去誣告和妨害名譽」、「哪來的勇氣跟大車擠車縫」。
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