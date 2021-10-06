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台中23歲女失眠出門散步迷途 離家3公里回不了家報警

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市第三警分局合作派出所員警日前在東區巡邏時，獲報有名23歲黃姓女子迷路，黃女向警方表示，自己前一天睡不著覺出門散步，等到回過神時，才意識到自己走到3公里外的東區，四周環境都不熟悉，身上也沒有帶到手機，才請員警協助返家。

台中市第三警分局合作所員警林韋男、楊建宗在9月30日上午9時許，接獲有名23歲黃姓女子在東區內迷路，見員警到場後，黃女便虛弱的直說著「我想要回家」。

黃向警方表示，自己前一天晚上心情不好失眠，到了早上7時也仍然睡不著，才想說從太平區住家出門，一邊散步一邊想事情，等感到疲憊想回家時，竟然走到距離3公里外的東區，抬頭一看才發覺周邊的環境好陌生，完全認不出來哪裡是哪裡，沒帶到手機出門，也認不出回家路要怎麼走，只好向附近商家求助報警。

員警到場後，發現黃女相當疲憊，甚至連行走都有些不穩，便先將女帶回派出所休息，在讓她回復體力、確認住家住址資料後，便將黃女送回住處與家人團聚，讓這場有驚無險的「失眠遊記」平安落幕。

警方提醒，民眾出門在外如不小心迷路，可利用手機定位服務，確認目前位置對外求援，若遇到沒帶手機或手機沒電的狀況，可以就近向鄰近民眾求援，或是到鄰近派出所尋求協助。

23歲黃姓女子失眠，從位於台中太平家中出門散步，卻迷路在3公里外的東區，在台中市第三警分局合作所的員警協助下，終於平安返家。記者劉柏均／翻攝
23歲黃姓女子失眠，從位於台中太平家中出門散步，卻迷路在3公里外的東區，在台中市第三警分局合作所的員警協助下，終於平安返家。記者劉柏均／翻攝

東區 失眠 台中市

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