條子鴿涉侮辱公署 市刑大約談...他一樣沒到僅律師現身

筆名條子鴿的台北市退休警員酈俊睿，退休後成為作家並出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，由於書中內容有描述警界貪腐情事，嚴重影響警察形象，今天台北市刑大依侮辱公署罪嫌，上午約談酈俊睿到案。

不過酈俊睿並未到案，只有姜姓律師代表他到市刑大說明。姜姓律師表示，書中講到具體指責的事項，並非抽象的謾罵，侮辱公署罪成立空間有待討論。

姜姓律師說，市警局提告有其立場及考量，但關於法條適用性，可能還要進一步思考。

條子鴿在《你所說的都將成為呈堂證供》一書中，有多處描述警界貪腐情節，例如他在交通分隊，和學長一同駕駛警車巡邏時，路旁的電線桿上有砂石車司機懸掛的牛奶罐，他聽學長指示拿下牛奶罐後，裡面都是一疊一疊的萬元現金。

條子鴿又說他在派出所，被學長邀約到酒店「郊遊」，最後喝了好幾家酒店，學長及長官喝得東倒西歪，無法回到派出所，只能靠他回派出所繳回槍械。

台北市警局昨天針對其所著書籍「你所說的都將成為呈堂證供」，內容涉及不實指述警紀，表示譴責並嚴正駁斥，強調其涉嫌「侮辱公署罪」部分已依法蒐證，將依法究辦。

條子鴿今年9月4日在臉書發文，影射駐日代表謝長廷當行政院長時，謝長廷兒子闖紅燈被他攔下，對方嗆「你知道我爸是誰嗎？」條子鴿開罰單後，反吃2支申誡。

條子鴿文章一出引發社會爭議，謝長廷更出面駁斥情節子虛烏有，台北市議會向北市警局索取條子鴿從警期間，是否因態度不佳，被記2支申誡，9月6日警察局回覆：「查酈員於本局服務期間，無因態度不佳之事由受懲處之紀錄」。

立委莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳，9月8日到士林警分局，舉報條子鴿所為涉犯社會秩序維護法，散布謠言影響公共安寧。

士林分局9月24日第一次傳喚條子鴿，但他並未到場，警方昨天依程序二度傳喚。條子鴿仍選擇神隱，委由議員侯漢廷服務處諮詢律師姜鈞，赴警局製作筆錄，全案將函送士林簡易庭裁罰。