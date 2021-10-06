快訊

第11輪BNT、AZ意願登記到中午 指揮中心下午2時記者會

潘孟安斥因輿論才探視 潘女睜開眼睛說：「看得很清楚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郵差喊「掛號」吵醒他睡午覺 男子竟怒持刀恐嚇

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子情緒暴躁，只因行車糾紛就擋車拿安全帽砸爆鄧姓駕駛車窗，後來中午在家睡覺時，陳姓郵務士送件途中喊了句「掛號」，陳認為太大聲竟持刀衝出門，對他恐嚇「不要吵！」檢方根據證人證詞、現場監視器等，認定人犯嫌明確，依恐嚇、妨害自由等罪嫌起訴他。

經調查，陳男（26歲）今年1月13日早上8點多騎車經桃園區民生路，和另名鄧姓駕駛發生行車糾紛，竟加速繞到他前方擋住，下車後又拿安全帽猛砸車窗，當場把對方車的駕駛座車窗、後擋風玻璃砸碎，洩憤後才加速離去。

警方還獲報，2月25日中午11點多，陳男在八德區住家內因不滿陳姓郵務士送信途中，在他家附近喊了聲「掛號」，陳認為郵務士聲音過大，心生不滿就衝出門，還手握1把刀子對他恐嚇「不要吵！」對方心生畏懼報警提告。

陳落網使否口否認犯行，辯稱沒有恐嚇鄧姓駕駛、郵務士，還說當時自己在房間內大喊「誰在吵、那麼大聲」、「可不可以安靜一點」並外出查看，發現門外是郵差後就走回房間，並沒有手持刀子靠近對方。

鄧姓駕駛、陳姓郵務士均指證歷歷，並有現場監視器、行車記錄器及車損照片佐證，檢方認為陳犯嫌明確，偵結依毀損、妨害自由及恐嚇等罪嫌起訴他。

郵務士示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
郵務士示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

恐嚇 郵差

延伸閱讀

警聯合稽查 小琉球告發違規75件、未戴安全帽就占65件

莫德納第2劑預約開搶 金門大當機哀號「比搶機票難」

醫療院所打公費流感疫苗仍需收掛號費 自費疫苗約千元

黃牌重機撞路燈 騎士戴西瓜皮安全帽傷重不治

相關新聞

影／遭控撞學生肇逃 遊覽車司機怒PO影片反擊：栽贓

一名遊覽車司機接獲警察通知，遭學生家長報案稱「昨天下午撞到騎腳踏車學生後肇事逃逸」，然而他一直回想，卻沒印象有與人擦撞，...

影／蜜月灣衝浪意外師大學生失聯只見浪板浮沈 海陸空搜救中

宜蘭頭城鎮海邊今天清晨7點多傳出衝浪意外，5名友人相約到大溪蜜月灣衝浪，說好6點半要上岸，但其中24歲林男卻未見人影，友...

好不容易找到車位...碰！7機車連環倒 保時捷不停了肇逃

台北市一位保時捷Macan休旅車主，本月4日下午1時許行經內湖區星雲街，見前車從路邊停車格駛離，後腳跟上欲停車，由於停車...

19歲假警攔車強盜390萬被起訴 案情恐怕不單純

今年8月間，糠姓與陳姓2名男子假冒警察，在新北市三重區闖進1輛臨停路旁的轎車，謊稱辦案奪走洪姓業務員剛收到的390萬元現...

台中23歲女失眠出門散步迷途 離家3公里回不了家報警

台中市第三警分局合作派出所員警日前在東區巡邏時，獲報有名23歲黃姓女子迷路，黃女向警方表示，自己前一天睡不著覺出門散步，...

條子鴿涉侮辱公署 市刑大約談...他一樣沒到僅律師現身

筆名條子鴿的台北市退休警員酈俊睿，退休後成為作家並出版《你所說的都將成為呈堂證供》一書，由於書中內容有描述警界貪腐情事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。