郵差喊「掛號」吵醒他睡午覺 男子竟怒持刀恐嚇

桃園陳姓男子情緒暴躁，只因行車糾紛就擋車拿安全帽砸爆鄧姓駕駛車窗，後來中午在家睡覺時，陳姓郵務士送件途中喊了句「掛號」，陳認為太大聲竟持刀衝出門，對他恐嚇「不要吵！」檢方根據證人證詞、現場監視器等，認定人犯嫌明確，依恐嚇、妨害自由等罪嫌起訴他。

經調查，陳男（26歲）今年1月13日早上8點多騎車經桃園區民生路，和另名鄧姓駕駛發生行車糾紛，竟加速繞到他前方擋住，下車後又拿安全帽猛砸車窗，當場把對方車的駕駛座車窗、後擋風玻璃砸碎，洩憤後才加速離去。

警方還獲報，2月25日中午11點多，陳男在八德區住家內因不滿陳姓郵務士送信途中，在他家附近喊了聲「掛號」，陳認為郵務士聲音過大，心生不滿就衝出門，還手握1把刀子對他恐嚇「不要吵！」對方心生畏懼報警提告。

陳落網使否口否認犯行，辯稱沒有恐嚇鄧姓駕駛、郵務士，還說當時自己在房間內大喊「誰在吵、那麼大聲」、「可不可以安靜一點」並外出查看，發現門外是郵差後就走回房間，並沒有手持刀子靠近對方。