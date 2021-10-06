想隔岸觀賞大稻埕煙火秀？ 新北分流管制措施一次看

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聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導

2021「大稻埕情人節」煙火秀活動就要到來，新北水利局表示，今年因為疫情關係，將進行三重區忠孝碼頭周邊交通管制、場域人數降載限制，並採取網路報名後再抽籤，限制2000人進場，為避免群聚，呼籲民眾儘量在家觀賞煙火轉播。

台北市將於10月16日舉辦2021「大稻埕情人節」煙火秀活動，不少新北居民及台北居民會到新北端來觀賞，不過今年因為疫情關係，新北將針對三重區忠孝碼頭周邊交通管制，並限制2000人進場，以避免群聚。

水利局說明，新北警察局將對三重區環河南路（14號越堤道至福德南路段）自當日下午18時至23時實施交通管制；河濱觀賞區範圍內（高灘地忠孝橋至福德陸橋段）則於當日下午16時30分開始進行清場，以進行人流管制。

民眾若要前往觀賞，得用網路報名進行抽籤，中籤民眾將於10月13日收到簡訊，簡訊序號1至1000為第一梯次，入場時間為18時30分至19時00分；序號1001至2000為第二梯次，入場時間為19時00分至19時30分之方式，請務必依通知時間入場，若逾19時30分則不再開放入場；中籤民眾僅限攜伴1人，並須於報名表內填寫完成資料。

水利局表示，網路報名（https://forms.gle/zsi2C9cCskk19f3i7）自10月7日中午12時開放民眾報名登記至10月10日晚間24時止，抽籤結果除簡訊通知外，也會在10月12日公布於新北水漾臉書粉專（https://www.facebook.com/waternewtaipei/）。

水利局提醒，中籤民眾當天入場請務必出示中籤簡訊及雙證件（身分證及健保卡），至4處報到處（福德陸橋、同安陸橋、忠孝越堤道、忠孝橋下）驗證身分後取得入場卡始得進場；另特別提醒14歲以下無法取得身分證件者，可持健保卡、戶口名簿或戶籍謄本等核對身分即可。

水利局強調，若未帶雙證件或簡訊驗證不符，將視同資料不符禁止入場，且場內嚴格落實各防疫措施，包含實名制、量體溫、手部消毒、全程佩戴口罩及保持安全社交距離等，尤其禁止飲食，勸導不聽者依規定開罰及驅離出場；為避免群聚，還是呼籲民眾儘量在家觀賞煙火轉播。

水利局還說，中籤民眾除需注意新北河濱觀賞區周遭的交通管制外，河濱觀賞區內忠孝碼頭停車場自當日12時00分至16時00分只出不進，16時00分至23時00分雙向禁止出入，建議民眾搭乘大眾運輸前往。

民眾前往新北河濱參與「大稻埕情人節」煙火秀活動流程簡介。圖／新北市水利局提供
民眾前往新北河濱參與「大稻埕情人節」煙火秀活動流程簡介。圖／新北市水利局提供
大稻埕歷屆煙火秀照片。圖／取自台北市政府觀光傳播局官網
大稻埕歷屆煙火秀照片。圖／取自台北市政府觀光傳播局官網
2021大稻埕情人節煙火新北河濱觀賞區管制圖。圖／新北市水利局提供
2021大稻埕情人節煙火新北河濱觀賞區管制圖。圖／新北市水利局提供

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