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長榮女大生擄殺案遭監院彈劾 分局長楊慶裕：接受

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

長榮大學馬來西亞籍女大生，去年10月擄走性侵殺害，案發前另名女大生報案表示也曾險遭押走，爆發警方疑「吃案」；監察院今表示，時任台南政府警察局歸仁分局大潭派出所警員高武源未受理報案、所長張忠肯、歸仁分局分局長楊慶裕未盡監督之責，3人有違失，情節重大；監察院通過3人彈劾案，移送懲戒法院審理。

楊慶裕目前為新化警分局長，他受訪時表示當時發言有誤，沒有查明淸楚，接受監察院的彈劾。

長榮大學女大學生命案後，楊慶裕調入台南市警局保安科長，工作認真，10個月後今年8月24日再度外派新化警分局長，市警局長方仰寧表示，楊分局長轉調內勤未曾倦勤，工作認真，考量警界人才培養不易，所以重新給他機會。楊慶裕也說，對於任何職務都認真做，全力以赴。

長榮大學馬來西亞女大學生命案，也促成警方受理報案更完整，都要有證明單。

楊慶裕目前為新化警分局長。記者吳淑玲／攝影
楊慶裕目前為新化警分局長。記者吳淑玲／攝影

長榮大學 馬來西亞 監察院

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